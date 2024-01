Félix Tshisekedii mantém-se à frente dos destinos da RDC

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, venceu as eleições presidenciais de 20 de Dezembro, tendo sido reeleito com 73,34% dos votos, segundo o apuramento oficial. A oposição não aceita os resultados do que considera uma eleição "fictícia".