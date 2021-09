Mais de 41 milhões de pessoas podem morrer nos próximos dias se nada for feito para minimizar o impacto da fome no mundo, adverte a ONU no seu último relatório onde diz que pelo menos 811 milhões não têm alimentos suficientes no seu dia-a-dia, num fenómeno de terror que afecta 93 dos 193 países que existem no Planeta Terra.

Nas páginas das Nações Unidas e das suas agências vocacionadas para o sector alimentar facilmente se encontram dados que arrepiam, como a ideia de que dos quase 8 mil milhões de pessoas que habitam no Planeta Terra, além dos 41 milhões em risco de vida, 811 milhões viveram períodos de fome significativa em 2020, quase mil milhões (957), o equivalente a toda a população africana ou o dobro da que vive no espaço da União Europeia, vivem em pobreza extrema, o que significa que, além de comida, também lhes falta água potável, saneamento, educação e abrigo...

Desse universo populacional em condições de miséria, a quase totalidade vive com 1,25 USD ou menos, o que nestes países, dezenas deles em África, mesmo nos mais pobres, não chega sequer para comprar um litro de leite.

Mas a degradante imagem que estes dados dão do escasso empenho dos mais ricos para evitar a fome no mundo, a ONU, como avançou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, aproveitou a primeira cimeira mundial dos Sistemas Alimentares no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, para sublinhar o outro lado desta moeda de fraco valor facial, que é o facto de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo sofrerem problemas de obesidade, muitas destas, no entanto, também por falta de uma alimentação saudável devido à pobreza.

Esta cimeira dos Sistemas Alimentares visa gerar contextos para a garantia de que o mundo tem ferramentas adequadas para fornecer alimentação suficiente em todo o mundo a quem vive carências alimentares graves.

Um dos recados deixados por António Guterres é o de que a comunidade global precisa de "incrementar ou reforçar sistemas de alimentação e nutrição em casos de emergência nas áreas afectadas por conflitos ou desastres naturais" e precisa de investir "em sistemas de alerta precoce para prevenção da fome".

É urente "fortalecer a resiliência dos sistemas alimentares locais a choques externos, como conflitos, mudanças climáticas e pandemias", disse ainda o SG da ONU.

Ainda sobre o relatório da ONU, fica em evidência que as causas para uma deficiente alimentação são muitas e vão desta a distribuição ineficiente da riqueza, como é o caso de alguns países africanos com muitos recursos concentrados em poucas pessoas, conflitos ou fenómenos climatéricos agrestes, como secas ou inundações...

Em números, as Nações Unidas sublinham o facto de haver alimentos suficientes no mundo para todos mas 16,6 por cento dos 8 mil milhões de pessoas no planeta passam fome ou estão na condição de subalimentados.

Em 2020, ano de forte impacto da pandemia da Covid-19, que esteve por detrás de um incremento substancial dos problemas de carências alimentares e outras, como, por exemplo, a diminuição da acção dos programas de vacinações em todo o mundo contra doenças como a pólio, foram, ainda assim, os conflitos foram a razão preponderante para a ocorrência de situações de fome em larga escala abrangendo 99 milhões de pessoas em 23 países.

Ficou ainda a saber-se que a subnutrição foi responsável em 2020 por 45% das mortes de crianças em todo o mundo, sendo que em média morrem anualmente 3,1 milhões de crianças por causa de consequências directas e indirectas da fome, como as diarreias.

O problema da subnutrição afecta a grande maioria dos países africanos e Angola é um dos que nos últimos anos tem sentido esse prolema de forma severa devido à prolongada seca nas províncias do sul do País.

Segundo dados do UNICEF, Angola tem mais de 750 mil pessoas com problemas de alimentação, a maior parte concentrada no sul, nas províncias do Cunene, Kuando Kubango e Huíla, sendo que, entre estas estão dezenas de milhares de crianças até aos 5 anos, muitas já assistidas em fase crítica pelos projectos implementados pelas agências da ONU no terreno.