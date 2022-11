Carlos Bilongo dirigia-se ao Parlamento para abordar a questão da chegada de milhares de migrantes à Europa, pedindo ao Governo de Paris para ajudar a resolver o problema de mais de 200 imigrantes resgatados no Mediterrâneo que se encontram sem porto de abrigo para os acolher.

Mal tinha começado a falar, o parlamentar do França Insubmissa, com origens em Angola, foi interrompido de forma brusca e mal-educada por Gregoire de Fournas, um radical da União Nacional, partido dirigido por Marine Le Pen, a líder da extrema-direita racista e xenófoba francesa, com uma frase onde repete o velho chavão "vai para a tua terra", embora o sentido da frase ainda não esteja, segundo alguns media franceses, totalmente decifrada devido às condições de algum ruído na sal em que foi proferida, podendo ser "volta para África" ou "voltem para África", dirigindo-se aos migrantes em dificuldades no Mar Mediterrâneo.

Segundo a imprensa francesa, esta dúvida sobre se Fournas se dirigia a Bilongo ou aos migrantes no Mediterrâneo, resulta do facto de a palavra poder ser facilmente confundida, gerando sentidos diferentes para uma frase semelhante.

Todavia, o deputado da União Nacional veio, posteriormente, garantir que o que pretendeu dizer foi que "eles" voltassem para África e não que "ele" voltasse para África, embora muitos duvidem deste tardio arrependimento ou tardia explicação.

Quem não tem dúvidas de que se trata de racismo é Carlos Bilongo, que veio a público sublinhar que Gregoire de Fournas insultou não só a ele, Carlos Bilongo, mas também aos "milhões de franceses" negros.

Numa carta divulgada posteriormente, Bilongo disse que não esperava alguma vez ouvir estas palavras no Parlamento francês.

A Assembleia Nacional francesa está a analisar este caso e várias organizações da sociedade civil francesa defendem que sejam tomadas medidas profilácticas de forma a que o Parlamento francês não volte a ser palco de episódios deste tipo, que prejudicam a imagem da casa da "Democracia, Liberdade e Igualdade"

Carlos Martens Bilongo tem 31 anos, nasceu em Villiers-le-Bel, departamento do Val-d'Oise, Paris, é professor de profissão, faz parte da comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento, é membro da Comissão de Avaliação e Controlo das Políicas Públicas e membro do conselho de administração da Agência Nacional de Saúde Pública francesa. Foi eleito nas últimas eleições legislativas, em Junho de 2022.

A questão que Carlos Bilongo levou ao Parlamento francês, os milhares de africanos que todos os anos atravessam o Mar Mediterrâneo das costas da Líbia, de Marrocos ou da Tunísia...para Itália, Grécia ou Espanha, ou mesmo Portugal, é um dos problemas mais sérios que a "fortaleza" Europa enfrenta actualmente.

Com milhares de africanos, mas também pessoas oriundas dos países asiáticos mais pobres, do Afeganistão, especialmente, mas também de outros, a chegarem diariamente a países como a Grécia e a Itália, com maior ênfase, em terra o maior problema europeu é o que fazer com estas pessoas, havendo cada vez mais governos a defender a deportação em massa, especialmente os governos da direita, como Itália ou outros.

Mas o mais grave acontece no mar ou na costa, com largas centenas de mortos a dar às costas europeias, quando o socorro não chega a tempo para retirar das águas do Mediterrâneo náufragos de embarcações frágeis e sem segurança, geridas por redes de tráfico organizadas a partir dos países da costa norte de África.

E essa era a questão colocada pelo deputado de origem africana no Parlamento francês, depois de uma ONG francesa ter exigido maior empenho do Governo de Emmanuel Macron na ajuda a migrantes que procuram acolhimento em França, tendo Carlos Bilongo manifestado o seu apoio à organização não-governamental.