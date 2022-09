As redes sociais permitiram um maior e mais rápido acesso à informação, mas são, também, um palco privilegiado para a manipulação e desinformação. Por isso vamos tendo pessoas com acesso a muitas informações, mas que são desinformadas. A intolerância e os discursos de ódio vão conquistando o seu espaço dentro de um ambiente de violência digital em Angola e entre os angolanos e vai atingindo níveis assustadores. Aquele que devia ser um espaço democrático, de liberdades, de diálogo e interacção, de partilha de informação e de conhecimento está a tornar-se num espaço de anulação e do agora chamado "Cancelamento" virtual de cidadãos, uma perigosa máquina de ódio. Este acesso à informação faz com que muitos caiam na tentação de ser jornalistas, avaliar e escrutinar o jornalismo e até mesmo atacar gratuitamente jornalistas e respectivos órgãos.