Os Estados Unidos da América (EUA), responsáveis por várias sanções económicas e restrições à Síria a partir de 2011, depois da denominada "Primavera Árabe" - revolta pacífica contra o presidente Bashar al-Assad que se transformou numa violenta guerra civil que ainda hoje assola o país - pediram este domingo ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que vote "de imediato" a utilização de mais duas passagens para prestar ajuda nas áreas rebeldes no noroeste daquele país, fortemente atingidas pelos recentes terramotos. Este apelo surge já depois de a Síria ter criticado, na terça-feira, os EUA, por bloquear a ajuda da comunidade internacional, quando era desesperadamente necessário auxílio nos esforços de salvamento e resgate dos milhares de vítimas do sismo que na madrugada de segunda-feira teve o seu epicentro na Turquia, mas cujo impacto foi devastador também na Síria.

"Neste momento, cada hora conta", disse a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, em comunicado, citado pelas várias agências, sublinhando a importância de uma acção rápida por parte da comunidade internacional, e depois de várias críticas e apelos para a suspensão das sanções.

Por exemplo, na terça-feira, o presidente do Crescente Vermelho Árabe Sírio (SARC), Khaled Hboubati, pediu a suspensão das sanções dos EUA e do Ocidente à Síria para facilitar os esforços de socorro, Khaled Beydoun, professor-associado de direito da Wayne State University, com sede nos Estados Unidos, escreveu no Twitter que "milhares de mortes na Síria são evitáveis", defendendo a suspensão das sanções. Também no Twitter, Sharmine Narwani, comentador televisivo e analista de geopolítica do Médio Oriente e ex-associado-sénior do St. Antony's College, da Universidade de Oxford, escreveu que "os países ocidentais não precisam enviar nada, apenas remover as sanções fatais contra a Síria".

Antes, na segunda-feira, quando se retiravam os primeiros corpos dos escombros na Turquia e na Síria, que somam, juntos, mais de 34 mil vítimas mortais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Nasser Kanaani, pediu aos países que pressionem os Estados Unidos a suspender as sanções à Síria e o cerco ao país para permitir a entrega de ajuda internacional, durante uma entrevista à agência de notícias semi-oficial Mehr.

Já na quarta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu aos Estados Unidos que suspendam imediatamente as sanções unilaterais contra a Síria, já que o país atingido pelo sismo enfrenta uma grave crise humanitária, mas, após os abalos de segunda-feira, Washington tem vindo a descartar qualquer possibilidade de negociar directamente com o presidente sírio, Bashar al-Assad, nos esforços de socorro.

Nos últimos dias a ONU tem defendido a abertura de passagens adicionais entre a Turquia e o noroeste da Síria, onde os primeiros carregamentos de ajuda demoraram três dias a chegar, segundo as agências de informação.

O Programa Alimentar Mundial (PAM), das Nações Unidas, pede 77 milhões de dólares para levar comida para 874.000 pessoas afectadas pelo terramoto na Síria e na Turquia.

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, apelou a "um cessar-fogo imediato" na Síria para facilitar o fornecimento de ajuda, tal como Michael Ryan, responsável pela gestão de situações de emergência da Organização Mundial da Saúde, que tem denunciado a omissão do mundo em relação ao que se passa na Síria.

"Hoje, o terramoto atrai de novo a atenção, mas o mundo esqueceu-se da Síria", denunciou.