O Presidente do Irão, Ibrahim Raisi, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do país morreram num acidente de helicóptero na tarde de domingo, no nordeste do país, durante uma tempestade de chuva e nevoeiro.

As equipas de socorro levaram mais de 10 horas para encontrar o helicóptero, um Bell 412, de fabrico norte-americano, onde Raisi seguia a bordo com o seu chefe da diplomacia, Hossein Amirabdollahian, e entre outros, o governador da província do Azebaijão oriental.

A confirmação da morte de Raisi foi feita pela TV estatal Press TV.

Nâo foram, até ao momento, 06:50, hora de Luanda, avançadas quaisquer razões para o acodente, apesar de as condições meteorológicas, denso nevoeiro e forte chuva, a causa mais provável.

Ibrahim Raisi, de 63 anos, estava a dirigir-se de regresso a Teerão depois de um encontro com o Presidente do Azerbaijão e, apesar da situação de grande melindre político e militar na vasta região do Mèdio Oriente, não há, para já, sinais de que possa adensar-se esse mesmo melindre e tensão. (ver links em baixo nesta página).

Face a esta tragédia, que, para já, segundo fontes oficiais citadas pela Al Jazeera, foi resultado do mau tempo na região montanhosa fronteiriça entre o Irão e o Azerbaijão, é o vice-Presidente Mohammad Mokhber que assume o poder.

E segundo a Constituição iraniana, haverá eleições dentro de 50 dias, nas quais será escolhido o novo Presidente e o novo vice-Presidente.

No Irão a autoridade máxima é o Líder Supremo, Aiatola Ali Khamenei, sendo o Presidente a figura executiva mais importante mas com poder limitado perante o poder religioso.