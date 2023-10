Numa altura em que aumentavam as pressões da comunidade internacional para que Israel tivesse em consideração a necessidade de não atingir civis nos seus ataques de retaliação pelo incursão de 07 de Outubro do Hamas no sul do país, a resposta do Governo de Benjamin Netanyhau foi provocar uma hedionda tragédia numa das maiores unidades hospitalares do território.

Segundo a Al Jazeera ou a CNN, este hospital, situado na cidade de Gaza, que, tal como todos os outros, estava assoberbado por uma avalanche de vítimas dos bombardeamentos de Israel nos últimos 11 dias, ocorreu num momento de grande tensão e na véspera da chegada do Presidente dos EUA, Joe Biden, a Telavive, prevista para quarta-feira.

Foi ainda atacada ma escola gerida pelas Nações Unidas, onde foram igualmente feitas vítimas mortais num número que ainda não foi divulgado pelas autoridades de Gaza, que são o Hamas, no seu ramo político.

Nestes 11 dias de constante bombardeamento por parte da aviação e da artilharia israelitas, já morreram, até este episódio de acrescido terror, cerca de 2.900 pessoas, entre estas perto de mil crianças, sendo que se teme que nos 500 mortos agora registados estejam largas dezenas de crianças.

Mas esta não é a primeira vez que Israel ataca um hospital em Gaza. Em 2014, uma unidade hospitalar foi igualmente atacada durante ma forte incursão a Gaza e nesse ataque forma mortas mais de uma dezena de pessoas no Hospital Al Aqsa.

O Presidente dos Estados Unidos chega esta quarta-feira, 18, a Israel, para uma conversa olhos nos olhos com o primeiro-ministro Benjamin Netanyhau, a quem vai procurar convencer à contenção na invasão de Gaza para evitar danos sobre os civis, embora estes estejam a morrer às centenas por dia sob o tape de bombas da aviação israelita.

Sem se saber ainda se se tratou de um ataque deliberado ou um erro de cálculo por parte das IDF, este ataque coincide com um momento em que Telavive e o Governo de Netanyhau tinha sido advertido, horas antes, pelo Presidente norte-americano para a necessidade de proteger as vidas dos civis sem ligação ao Hamas.

Isto, quando Israel prepara uma gigantesca máquina de guerra estacionada na fronteira norte com Gaza, com a qual pretende, através de uma poderosa incursão terrestre, limpar o território da presença do Hamas

A viagem arriscada de Biden

Joe Biden, depois de Telavive, voa para a Jordânia, o Egipto, onde manterá conversas sobre o mesmo tema com o Rei Abdullah II e o Presidente Abdel Fattah el-Sisi, e estará igualmente com o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, embora não tenha sido anunciado o local desse encontro.

Esta é uma das mais arriscadas deslocações ao exterior de todo o mandato, até agora, do Presidente norte-americano, que vai voar sobre uma zona de guerra, onde são disparados centenas de roquetes, por vezes ao dia, pelo Hamas, enquanto Israel, com o seu sistema de defesa antiaéreo "cúpula de ferro", dispara outros tantos misseis para os travar.

Mas a Casa Branca considerou que os objectivos desta ida ao Médio Oriente pode ter ganhos exponenciáveis para a campanha eleitoral do democrata Joe Biden que vai tentar um segundo mandato nas Presidenciais de 2024, embora antes de sair de Washington o seu secretário de Estado, Antony Blinken, tenha deixado claro que em Telavive Biden manifestará a Netanyhau o apoio incondicional dos EUA a Israel nesta campanha de erradicação do Hamas da Faixa de Gaza.

O que os EUA demonstram querer mais que tudo não é travar a calamidade em Gaza, onde em apenas 11 dias morreram mais de 3.500 civis (número tragicamente actualizado hoje), entre estas mortes as de mais de 1.000 crianças, e cerca de 10 mil feridos, nem o que as Nações Unidas admitem poder ser um crime internacional e de guerra, que é o bloqueio israelita a Gaza, mas sim que nenhuma faísca desta fornalha chegue ao "barril de petróleo" do Médio Oriente, o que levaria a uma explosão no preço do crude e, com isso, um agravamento da já severa crise económica nos EUA e na Europa Ocidental.

Além do mais, uma expansão do conflito para os países vizinhos nesta complexa região do mundo, levaria sempre ao envolvimento do Irão, o que constituiria novas frentes de guerra para as forças israelitas, as IDF, nomeadamente na fronteira com o Líbano, no norte do país, onde estão concentrados milhares de militantes do Hezbollah, o movimento político-militar apoiado por Teerão e que já tem uma longa experiência de conflitos com Israel, o que iria diluir fortemente a capacidade de combate em Gaza.

Além do mais, e apesar de ter no Mediterrâneo, junto à costa de Israel, dois porta-aviões e vários navios de guerra de apoio, o que só aconteceu na história bélica dos EUA em situações de conflito aberto, como no Iraque, se o Irão, directamente, ou através do Hezbollah, entrar nesta guerra - o ministro dos Negócios Estrangeiros até já admitiu um ataque profiláctico (ver links em baixo nesta página) sobre as forças que se preparam para entrar em Gaza -, as forças dos EUA teriam de entrar no conflito, o que teria consequências impossíveis de imaginar... em todo o mundo.

No entanto, há um elemento neste xadrez que permite antecipar um desfecho menos escaldante para a situação em Gaza, e que passa pelo facto de o périplo de Biden, que, exposto a este risco, permite reforçar a imagem eleitoral de coragem, o que será, naturalmente, aproveitado para esse efeito, ser um decalque quase integral do que Antony Blinken fez nos últimos dias.

Se Biden volta ao local onde Blinken já esteve, é, seguramente, para ratificar decisões já tomadas e assim aparecer na fotografia como o homem que permitiu uma saída airosa - falta saber qual? - para uma situação que tem quase tudo para poder levar à explosão de todo o Médio Oriente, como ficou evidente este fim-de-semana, quando dezenas de milhões de pessoas saíram às ruas em apoio à Palestina de Marrocos ao Iraque, do Irão ao Iémen, passando pelo Qatar, Arábia Saudita, EAU, Jordânia ou Tunísia e Egipto, sem esquecer as várias cidades europeias.

Isto, quando são cada vez mais as organizações internacionais, incluindo agências das Nações Unidas, que começam a dizer abertamente que o bloqueio de Israel a Gaza, onde há uma semana não entra alimentos, electricidade, combustíveis, medicamentos... e a ordem de deslocação de mais de 1,1 milhões de pessoas do norte para o sul das Faixa de Gaza, constitui um crime à face da lei internacional que gere os conflitos e um crime de guerra.

Este cenário está a levar Israel a perder o capital de simpatia e apoio que adquiriu a 07 de Outubro, quando largas centenas de militantes do Hamas mataram mais de mil israelitas no sul do país, na maioria civis, estando hoje esse número acima de 1.400 e mais de dois mil feridos.

Para já, esta anunciada chegada de Biden a Telavive garantiu, pelo menos, que a gigantesca máquina de guerra que Israel montou junto à fronteira com o norte de Gaza (ver links em baixo nesta página), e que ruge por vingança, só terá lugar, se chegar a acontecer, depois do Presidente dos EUA deixar o Médio Oriente.

E por sobre isto tudo, num frenesi típico de uma zona em conflito e em risco de alastramento para uma das mais perigosas regiões do mundo, o Médio Oriente, onde as notícias se sucedem umas atrás das outras, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, advertiu o Hamas que a única solução para evitar a total destruição é a rendição sem condições, uma frase que este movimento de resistência islâmica nem conhece nem aceita desde que foi fundado, em 1987.

Como se não bastasse, e quando o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, cujos apelas têm sido simplesmente ignorados por todas as partes, mostrando à evidência a cada vez mais ruidosa inutilidade das Nações Unidas em casos como este, acaba de anunciar uma ida ao Egipto, provavelmente para procurar "lubrificar" a passagem de ajuda humanitária para o sul de Gaza, nos Estados Unidos o Pentagono mandou colocar em estado de alerta alguns milhares de soldados para o caso de ser preciso reforçar o contingente que já está na região, mais de 10 mil, a bordo dos porta-aviões USS Gerald Ford e USS Dwight Eisenhower, e dos vários navios de guerra que integram as duas poderosas frotas navais norte-americanas.