Israel/Palestina: Israel avisa Gaza que vai usar "força significativa" nos próximos dias e emite "ordem de deslocação" para cerca de 1,1 milhões de pessoas - Hamas rejeita ultimato de 24 horas dado pelo exército israelita - ONU pede anulação da ordem para evitar catástrofe

O exército israelita avisou hoje que vai operar com uma "força significativa" em Gaza nos próximos dias e fez um ultimato de 24 horas para que a população do norte do território se retire para sul para poder atacar o Hamas. O grupo islamita Hamas já veio rejeitar o ultimato para a saída de civis do norte da Faixa de Gaza.