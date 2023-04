Neste documento, o CPJ afirma que não é aceitável que o governo guineense use como expediente para fechar uma rádio a falha no pagamento da licença de emissão porque é claro que se trata de um acto contra uma rádio crítica do Governo.

A Capital FM foi encerrada depois de ter recebido no dia 09 de Janeiro uma carta do Ministério da Comunicação Social a avisar para a falta do pagamento da licença.

No mesmo momento, todas as rádios na mesma situação no país receberam a carta do ministro, onde lhes era dado como limite para regularizar a situação o mês de Abril, mas apenas a Capital FM, cuja linha editorial está focada na cobertura da actividade política e assuntos sociais, viu a sua emissão tirada do ar através da revogação da sua licença.

O CPJ...

... foi criado em 1981, por Walter Cronkite, em reacção à perseguição do jornalista paraguaio Alcibiades González Delvalle, criando uma rede global de correspondentes que estão na primeira linha da defesa da liberdade de imprensa e na protecção e denúncia de detenções e perseguição a jornalistas em todo o mundo.

É actualmente uma das mais prestigiadas e independentes organizações globais de defesa da liberdade de imprensa, com grande capacidade de influência e pressão sobre regimes que não respeitam a liberdade de imprensa e perseguem jornalistas.

Walter Leland Cronkite Jr. foi um jornalista da CBS NEWS durante 19 anos, ao longo dos anos de 1960 e 1970, obtendo, através do seu trabalho, e confirmado numa sondagem nacional, o cognome de homem mais confiável dos EUA pela sua verticalidade e honorabilidade profissional.