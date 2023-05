O Presidente da República, João Lourenço, criou, no início deste ano, um grupo de trabalho com o objectivo de abordar o problema da poluição ambiental causada pelo plástico e de dar corpo ao Plano Nacional de Banimento dos Plásticos. Assim, o também Chefe de Estado mostra-se preocupado com os elevados índices de poluição com origem no uso indiscriminado do plástico, sem que a sua utilização e produção tenham, até agora, qualquer controlo legislativo, cabendo ao grupo liderado por Adão de Almeida definir estratégias após o diagnóstico da situação no País. Como já avançou o NJ, Angola é dos últimos países no continente africano a abordar e a procurar solucionar este problema.