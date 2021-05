Os ataques dos grupos armados que levaram à destruição parcial da vila de Palma e da expulsão dos seus mais de 40 mil habitantes, obrigados a fugir para as matas em redor para fugir ao terror do al-shaabab, resultaram no abandono temporário da petrolífera francesa do seu projecto de gás natural orçado, globalmente, em cerca de 60 mil milhões USD.

Um dos efeitos destes ataques, para além dos milhares que fugiram para Pemba, a capital da província, a 150 quilómetros de Palma, foi a concentração de mais de 20 mil pessoas, entre estas muitas mulheres, crianças e idosos sem capacidade de deixar o local, em Afungi, zona de referência do projecto de gás natural da Total.

Segundo descrevem os jornalistas da imprensa internacional, com particular destaque para Kaamil Ahmed, do The Guardian, estes milhares de pessoas concentram-se nos portões da infra-estrutura em Afungi, que a Total abandou recentemente devido à violência na região.

São pessoas que não conseguiram fugir dos grupos armados e ali se mantém apesar do permanente risco de poderem ser mortos pelos jihadistas e ainda pela fome depois de as autoridades moçambicanas, sem que se perceba a razão, terem cortado o acesso à ajuda humanitária, o que pode condenar estes refugiados à uma escassez alimentar prolongada.

Estas 20 mil pessoas estão entregues à sua sorte e ao terror dos grupos armados com ligação ao estado islâmico depois de todos os funcionários da Total terem abandonado o local após os ataques a Palma, a 24 de Março.

Em perspectiva está a possibilidade de um ataque contra estas pessoas indefesas assim que o Ramadão, mês sagrado do Islão terminar, a 12 de Abril, sem que o Governo de Maputo consiga garantir a sua segurança, bem como das aldeias e vilas da província, e nem admitir o apoio militar directo dos países amigos para debelar os grupos de radicais islâmicos.

Segundo relatos de jornalistas no terreno, as autoridades moçambicanas criaram locais de realojamento das pessoas desalojadas pelo projecto LNG da Total, em Quitunda, a norte de Palma, mas quem ali está não tem autorização para sair, incluindo aqueles que para ali se dirigiram após os ataques a Palma e, segundo a agência da ONU para os refugiados (ACNUR), quem tenta deixar este local por receio de ataques, está a ser fisicamente castigado pelos militares moçambicanos.

Apesar de haver uma maior atenção internacional para este problema que já remonta a 2017, altura em que os ataques jihadistas começaram, depois de a SADC ter realizada uma Cimeira de urgência em Maputo, e depois de vários países africanos, EUA e União Europeia terem oferecido ajuda militar para expulsar os grupos armados, o Governo de Maputo insiste na ideia de que tem de ser o Exército moçambicano, por razões de soberania, a lidar com o problema.

Isto, apesar das evidências de que dificilmente as Forças Armadas moçambicanas, de per si, poderão levar a derrota ao jihadismo em Cabo Delgado.

Para já, Maputo paece aceitar apenas a presença de formadores dos EUA e de Portugal especialistas no combate a insurgentes.

Após o Ramadão, na próxima semana, a 12, alguns analistas admitem que os ataques sobre as populações indefesas poderão ser retomados porque estes grupos, que contam com uma organização estrangeira, apesar dos "soldados" serem, na sua maioria, locais, se sentirem na necessidade de provar que o seu objectivo não era apenas extorquir os investidores internacionais no LNG moçambicano.

Isto, apesar da evidente coincidência entre o surgimento do projecto da Total e o início dos ataques de natureza radical islâmica com ligações ao estado islâmico.