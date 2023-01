Um grupo de militares sul-africanos integrados no contingente da SADC que combate as forças radicais islâmicas no norte de Moçambique, está a ser investigado por tratamento chocante e desumano a jihadistas mortos depois de um vídeo divulgado nas redes sociais.

Nesse vídeo, feito por militares das Forças Nacionais de Defesa da África do Sul (SANDF, na sigla em inglês), é visto um corpo, alegadamente de um jihadista, a ser atirado para uma pilha de objectos a arder onde já estão outros corpos.

A circulação destas imagens está a provocar indignação na África do Sul e em Moçambique, onde as respectivas autoridades já se manifestaram com veemência, exigindo o apuramento de responsabilidades.

Um dos aspectos que está a ser investigado é a data dos acontecimentos filmados, havendo indícios ainda por confirmar de que se trata de um episódio que aconteceu em Novembro de 2022, no norte de Moçambique.

A África do Sul faz parte de um grupo de países da África Austral que compõem o contingente da SADC enviado em 2021 para Moçambique, onde há vários anos ocorre, com epicentro na província de Cabo Delgado, na fronteira norte, com a Tanzânia, uma sublevação devastadora de grupos de jihadistas denominada al-shaab (a juventude), aparentemente sem ligação vertical aos grupos com a mesma designação que operam no Sahel e no Corno de África.

Além dos militares do contingente da SADC, também forças oriundas do Ruanda, as primeiras africanas a chegar ao local, e ainda instrutores norte-americanos e portugueses a trabalhar com as Forças Armadas de Moçambique, estão a apoiar Maputo na erradicação do jihadismo dos seus territórios.

As SANDF já tornaram público um comunicado onde afirmam que não admitem este tipo de comportamento dos militares aos seu serviço e apela aos governos que investiguem se aqueles corpos vistos nas imagens são de combatentes terroristas ou de civis locais.

Recorde-se que, como o Novo Jornal noticiou insistentemente, como pode ser revisitado aqui, aqui, aqui ou, entre outras notícias, aqui e aqui mais de 5 mil pessoas foram mortas nas aldeias de Cabo Delgado e perto de 1,5 milhões foram obrigados a deixar as suas casas, entre 2017 e os dias de hoje.

Esta violência eclodiu em coincidência temporal com o início dos trabalho de pesquisa e extracção de gás natural na Bacia do Rovuma, uma das maiores reservas do mundo, havendo suspeitas de que a chagada dos extremistas islâmicos não é uma coincidência, faltando perceber o que os levou a movimentar-se para estas áreas, onde arregimentaram centenas de jovens locais para a sua "causa".

Com o apoio das forças estrangeiras, o Governo de Maputo tem, agira, a situação sob relativo controlo, embora sejam conhecidos esporádicas irrupções jihadistas nas comunidades locais, com vários mortos registados nos últimos meses.