Moçambique/Ataques: Presidente do Botsuana orienta as suas forças a "matar o inimigo"

O Presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, orientou esta quinta-feira as suas forças em operações de apoio ao Exército moçambicano em Cabo Delgado a serem implacáveis no combate ao terrorismo no Norte de Moçambique.