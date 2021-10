O antigo Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Colin Powell, morreu hoje, aos 84 anos, devido a complicações relacionadas com a Covid-19, deixando para trás décadas de actividade política que compara com poucas no âmbito da diplomacia de Washington.

O general Colin Powell foi o primeiro negro a chefiar a diplomacia norte-americana e tem uma boa parte da sua carreira "diluída" pela infeliz participação no Conselho de Segurança da ONU, em 2003, quando asseverou que o Iraque possuía armas de destruição maciça, apresentando "provas" que mais tarde se revelaram falsas mas que levou a uma guerra real com implicações em todo o Médio Oriente até hoje.

Apesar deste episódio, que lhe marcou a vida profissional, Colin Powell tem uma carreira de sucesso reconhecida pela generalidade dos analistas da política norte-americana, tanto como militar, que começou com a guerra do Vietname, passando pela liderança militar da I Guerra do Golfo, na década de 1990, até à passagem para a política, pelo lado conservador dos Republicanos, mas com o selo de moderado, tendo entrado para a Administração de George Bush como primeiro Secretário de Estado afro-americano, em 2001.