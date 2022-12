Angola é um líder-chave no continente (..). Ficámos satisfeitos por saber que Angola está interessada em possíveis compras aos Estados Unidos e estamos a trabalhar com o Departamento de Estado para responder ao seu pedido". Essas foram as palavras do secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, que, com o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, esteve, no início desta semana, com o Presidente João Lourenço, em Washington, à margem da Cimeira EUA - África. A afirmação do governante americano leva a perceber que João Lourenço pretende ir às compras ao mercado de material bélico dos EUA. No passado, Jonas Savimbi pediu mísseis Stinger ao Presidente Reagan, e o que pedirá João Lourenço ao Presidente Biden? Depois das juras de amor, confirma-se agora uma paixão americana.