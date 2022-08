Uma mulher de 34 anos foi condenada na Arábia Saudita a 34 anos de prisão apenas por ter usado a rede social Twitter na qual seguia e interagia com activistas perseguidos pelo regime de Riade, uma das mais conservadoras e radicais monarquias do universo islâmico.

Salma al-Shehab, de 34, estudante universitária no Reino Unido, foi detida e julgada durante uma recente viagem de férias a casa, acusada pela justiça saudita de manter contactos no Twitter com indivíduos que procuram desestabilizar o reino e ferir a segurança nacional.

A sentença foi decretada pelo tribunal especial saudita de combate ao terrorismo que manteve o veredicto em suspenso durante várias semanas para não coincidir com a deslocação do Presidente dos EUA, Joe Biden, ao país.

O Presidente Biden tinha sido advertido por activistas para a possibilidade de a sua ida à Arábia Saudita poder ser vista como um incentivo no reino às suas práticas per4secutórias contra quem defende os direitos humanos e a democracia.

A Arábia Saudita está numa fase de retrocesso civilizacional depois de alguma esperança de abertura, como aconteceu com a permissão de condução de carros por mulheres, com a chegada do príncipe herdeiro à condução de governante de facto do País.

Mohammed bin Salman, apesar dessa prometida abertura, acabou por se revelar pouco dado a novidades próprias de uma democracia e esteve intrinsecamente ligado à morte bizarra do jornalista Omar Kashoggi, no consulado saudita na Turquia, em Outubro de 2017.