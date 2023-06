Não tinham passado 24 horas depois de umaonde esteve reunido com o Presidente chinês, XI Jinping, naquilo que parecia uma súbita mudança de agulha diplomática entre os dois países depois de meses de tensão perigosa... e eis que o Presidente dos EUA resolveu voltar a meter o conta-quilómetros diplomático a zero com uma frase demolidora. Pequim já disse que se trata de uma "absurda e clara provocação política".

Joe Biden aproveitou uma acção de campanha, na Califórnia, das eleições de 2024 para chamar ditador ao seu homologo chinês e dizer que Xi Jinping ficou muito chateado quando foi abatido, há cerca de seis meses, um balão "espião" nos céus dos Estados Unidos - a China garante que era um balão meteorológico que saiu acidentalmente da sua rota -, episódio que na altura levou ao cancelamento da visita a Pequim do chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken.

Os analistas estão confusos com o que levou Joe Biden a transformar em destroços aquilo que fora claramente uma tentativa de Washington de apaziguar a forte tensão entre as duas maiores economias do mundo e duas das maiores potências militares, especialmente a que resulta da crise no Estreito de Taiwan, que mantém há décadas um risco iminente de guerra entre estes dois monstros planetários, com EUA a garantir a defesa da ilha rebelde e a China a ameaçar de forma permanente retomar o seu controlo através de uma acção militar.

Mas há uma tese que se agiganta antes de haver uma explicação oficial. A de que, ao contrário do que foi possível perceber por parte dos relatos da imprensa, tanto a ocidental como a chinesa, os encontros, neste fim-de-semana, do secretário de Estado Blinken com o seu homólogo, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, e depois com o Presidente Xi Jinping, correram pior do que se pensava.

Só assim se explica, segundo estes mesmos analistas, que Joe Biden, menos de um dia depois de Blinken deixar Pequim de regresso aos EUA, tenha dito que Xi JInping é um ditador.

As frases citadas pelos media a partir do encontro de recolha de fundos de Biden na Califórnia, que já está em campanha para as presidenciais de Novembro de 2024, onde pretende manter o cargo por mais um mandato, são estas:

"A razão pela qual Xi ficou muito chateado quando eu mandei abater o balão espião chinês cheio de equipamento de espionagem é que ele não sabia de nada" e, de seguida, acrescentou que "é um grande embaraço para ditadores quando não sabem o que se está a passar".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acrescentou que "as declarações do Presidente dos EUA são absurdas e irresponsáveis", acrescentando que "violam factos básicos, o protocolo diplomático e a dignidade política chinesa".

Estas palavras de Joe Biden, cuja sanidade mental tem sido bastamente questionada pelos seus opositores republicanos, que ainda na semana passada, num outro encontro com apoiantes, cometeu outra "gaffe", ao dizer "God save de queen - Deus salve a rainha" quando queria dizer "Deus salve a América", estão agora a ser digeridas pelas duas diplomacias, com a norte-americana a procurar salvar a face, embora ainda não sejam conhecidas versões oficiais, e da parte chinesa, o mais certo, segundo analistas, será aceitar que se tratou de mais uma "distracção" do Presidente da maior potência militar e económica do mundo.

Tudo isto sucede depois de, como notam todos os media, incluindo chineses, Blinken e Jinping terem mantido conversações amigáveis e pretensamente suficientes para aliviar a tensão que vinha em crescendo nos últimos meses forma acentuada depois da invasão russa da Ucrânia, onde os EUA têm ameaçado com severidade Pequim com retaliações severas se a China ajudar militarmente Moscovo.

A garantia de que a China não vai enviar armas para Moscovo e a consolidação da palavra norte-americana de que não vão reconhecer a independência de Taiwan fora, durante a estadia de Blinken em Pequim, uma das etapas de desanuviamento das relações bilaterais.

Nos próximos dias será melhor percepcionado o efeito destas palavras de Biden, embora exista alguns analistas mais próximos dos republicanos que tenham avançado com a possibilidade de o Presidente ter feito estas declarações para desviar as atenções do caso do seu filho, Hunter Biden, na justiça, onde acabou de se dar como culpado de infracções fiscais e posse ilegal de arma de fogo para evitar ser condenado a uma pena de prisão.

Se esta fora versão correcta, então será natural que ainda esta semana, a Casa Branca venha a público garantir que Joe Biden foi mal interpretado e que não queria, com as suas palavras, dizer que Biden é um ditador, enfatizando que se tratou de uma declaração sobre os ditadores em geral e não Xi em particular.