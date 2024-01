O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afasta qualquer solução que passe pela criação de dois Estados, recusando reconhecer um Estado da Palestina e garantindo não aceitar nada que não passe pelo "controlo da segurança sobre a totalidade do território situado a oeste do Jordão", em rota de colisão com os Estados Unidos da América, que começaram por apoiar Israel nesta invasão da faixa de Gaza em retaliação ao ataque do Hamas, a 07 de Outubro, que fez 1200 mortos e vários reféns. A matança em Gaza, onde se somam vítimas (mais de 24 mil) do lado palestiniano, amplamente criticada pela Organização das Nações Unidas (ONU), está a provocar uma crescente vaga de protestos a nível global e deu já origem a uma queixa no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), feita pelo governo da África do Sul que acusa Israel de levar a cabo um genocídio na Faixa de Gaza.

A guerra na Faixa de Gaza, que provocou já 24.620 mortos e mais de 61.800 feridos, a maioria civis, e quase 1,9 milhões de deslocados, e que ameaça propagar-se, com as tensões no Mar Vermelho e as recentes operações militares do Irão e consequente retaliação do Paquistão, reacendeu-se a 07 de Outubro do ano passado, na sequência de um ataque do grupo islamita que matou 1.200 pessoas em território israelita e fez pelo menos 240 reféns.

Desde então, a ofensiva militar israelita em Gaza causou mais de 24.600 mortes de acordo com os dados do Hamas, movimento que governa o enclave.

A crise humanitária em Gaza agrava-se devido à escassez de alimentos, de água potável e de combustível.

A maior parte das instalações médicas estão neutralizadas e a falta de higiene e a so-brelotação estão a espalhar epidemias entre os civis.

Entretanto, o número de pessoas deslocadas internamente ronda os dois milhões, mais de um milhão das quais concentradas na zona de Rafah, no sul.

Cerca de 800 mil habitantes de Gaza permanecem no norte, quase sem acesso a alimentos ou a assistência básica, o que levou o Crescente Vermelho Palestiniano a apelar à criação de "um corredor humanitário".