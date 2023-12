O número de mortos causados pelos constantes ataques israelitas na Faixa de Gaza já ultrapassa os 20.000, numa guerra que "não está perto do fim", segundo o aviso deixado por Benjamin Netanyahu, que quer expandir a ofensiva, depois do "bombardeamento brutal" de Israel contra o campo de refugiados de Maghazi, na Faixa de Gaza, ter causado a morte a pelo menos 100 pessoas.

O número de feridos ascende já a 54.536, segundo as autoridades palestiniana, citadas pela agência AFP, no mesmo dia em que a diplomacia israelita afirmou que deu instruções aos funcionários do seu ministério para recusarem a prorrogação dos vistos e também novos pedidos de visto a funcionários das Nações Unidas, a agência internacional que mais tem chamado a atenção para a brutalidade exercida sobre civis deste o início deste conflito que faz parte, como disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, de uma guerra de décadas que resultou da ocupação alargada da Palestina por Israel.

"A conduta da ONU desde 7 de outubro é uma vergonha para a organizaçao e para a comunidade internacional, a começar pelo Secretário-Geral [António Guterres], que legitimou crimes de guerra e crimes contra a humanidade, passando pelo Alto Comissário para os Direitos Humanos, que publica calúnias de sangue sem fundamento", afirmou Eli Cohen numa mensagem na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

O último relatório das Nações Unidas dá conta de que, desde 07 de Outubro, morreram 134 funcionários da Agência para os Refugiados Palestinianos da ONU e um trabalhador da Organização Mundial de Saúde (OMS), o maior número de trabalhadores das Nações Unidas que morreram num só conflito desde a sua fundação, em 1945.

Nos ataques a Gaza morreram ainda 82 jornalistas, 310 médicos e 20 membros de unidades da Protecção Civil, de acordo com o relatório das Nações Unidas, que cita fontes palestinianas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou entretanto testemunhos "dilacerantes" que as suas equipas recolheram esta segunda-feira num hospital da Faixa de Gaza onde se encontram as vítimas do bombardeamento do campo de refugiados de Al-Maghazi.

"A equipa da OMS registou testemunhos dilacerantes do pessoal médico e das vítimas sobre os sofrimentos infligidos pelas explosões", declarou o chefe da organização da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no X (ex-Twitter).

"Uma criança perdeu toda a sua família no ataque [israelita] sobre o campo. Uma enfermeira do hospital teve a mesma perda, toda a sua família foi morta", acrescentou na rede social.

Segundo o ministério de Saúde do Hamas, pelo menos 70 pessoas foram mortas num ataque na noite de domingo que atingiu o campo de refugiados de Al-Maghazi, no centro da Faixa de Gaza.

Segundo o chefe da OMS, o hospital indicou ter recebido uma centena de feridos após o bombardeamento. "O número de doentes acolhidos pelo hospital ultrapassa de longe as suas capacidades em camas e em pessoal", sublinhou. "Muitos não vão sobreviver à espera".