A Cimeira da União Africana (UA), que decorreu este fim-de-semana em Addis Abeba, na Etiópia, foi marcada pela passagem de poder entre Macky Sall, Presidente do Senegal, para o Presidente das Ilhas Comores, Azali Assoumani, que, no seu primeiro discurso enquanto líder da UA, pediu "a anulação total da dívida externa africana". O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, denunciou a "extorsão" de que o continente africano está a ser vítima às mãos do sistema financeiro mundial, o que impede os países africanos de desenvolver os seus "sistemas vitais", enquanto o Presidente do Quénia pediu a responsabilização dos países ricos por impulsionarem o aquecimento global. Esta 36ª assembleia, que contou com a presença de pelo menos 35 Presidentes dos 55 países que compõem a organização, ficou igualmente marcada pela expulsão da representante de Israel da cerimónia e a manutenção de sanções a países que estão a ser governados por líderes militares após golpes de Estado.

África está a ser vítima de "extorsão" pelo sistema financeiro, acusou o secretário-geral Nações Unidas (ONU), que defendeu, na abertura da cimeira da União Africana, a "transformação radical" do sistema financeiro mundial, de modo a permitir o desenvolvimento dos países africanos, que são obrigados a subir "a escada do desenvolvimento com uma mão amarrada atrás das costas".

Por norma, afirmou, "o sistema financeiro mundial nega" aos países africanos "o alívio da sua dívida ou qualquer financiamento em condições favoráveis, ao mesmo tempo que cobra juros exorbitantes".

Guterres voltou a dizer que é necessária "uma nova arquitectura da dívida que traga alívio e reestruturação da dívida aos países vulneráveis, incluindo os países de rendimento médio, ao mesmo tempo que permita a suspensão imediata da dívida e das amortizações aos países que dela necessitam".

"Os países africanos não podem investir em áreas fundamentais", como a saúde, a educação, a tecnologia ecológica, a protecção social ou a criação de empregos sustentáveis, lembrou o secretário-geral da ONU, que usou o exemplo da dívida pública na África subsariana, que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, (FMI) atingiu o ponto mais alto em mais de duas décadas.

Há vários exemplos de governos que pediram acordos de reestruturação da sua dívida para facilitar a saída da crise, mas o processo tem vindo a arrastar-se. Há outros países, como o Quénia, que não quiseram participar no programa de reestruturação, mas viram cair os indicadores de sustentabilidade da sua dívida, sobretudo pelo impacto da pandemia de covid-19.

Já o Presidente do Quénia, exige a responsabilização dos países ricos por impulsionar em o aquecimento global e uma reformulação das instituições financeiras internacionais para melhor combater as mudanças climáticas, que afectam sobremaneira os países mais pobres, que se vêem a braços com o agravamento das secas e das inundações, apesar de serem as menos responsáveis pelas emissões de carbono.

Ruto, que defende uma "mudança de paradigma", exortou os países mais ricos e as instituições financeiras a começarem a tratar África como "um activo" nas negociações climáticas.

"Queremos um sistema que seja responsável, que responsabilize os emissores que poluem o mundo. Se não é responsável, então é corrupto", disse o Presidente do Quénia, um dos países mais afectados pelas alterações climáticas, acrescentando que o continente africano não deve ser tratado como "mendigo" nas negociações climáticas.

O Corno de África é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. Na Etiópia, Quénia e Somália, cerca de 22 milhões de pessoas correm o risco de passar fome em áreas afectadas pela pior seca em quatro décadas, segundo estimativas da ONU.

Os cientistas vêm alertando para o facto de que as secas, as inundações, as tempestades e as ondas de calor ficarão mais fortes e frequentes devido ao aquecimento global.

Nas áreas afectadas, os habitantes - que vivem principalmente da pecuária e da agricultura de subsistência - estão a passar pela quinta época consecutiva de chuvas fracas desde o final de 2020.

Segundo Ruto, África não tem levando a voz " alto o suficiente".

A União Africana anunciou, no final da cimeira, que mantém a suspensão do Burkina Faso, Guiné-Conacri, Mali e Sudão, quatro países que estão a ser governados por líderes militares após golpes de Estado, sanções igualmente cumpridas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).