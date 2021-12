ONU: "Falta de vacinas e de benevolência são as causas da crise sanitária", diz António Guterres

O secretário-geral da ONU, António Guterres afirmou, na sua entrevista de fim do ano, que a falta de vacinas e de benevolência são as causas da crise sanitária, expondo que esta quinta-feira a ONU divulgou uma actualização do plano de resposta à pandemia que inclui todo o sistema da organização, cuja proposta era imunizar 40% da população mundial até ao fim de 2021 e 70% até meados de 2022. No entanto, a apenas alguns dias do prazo, 98 países ainda não conseguiram alcançar a meta e 40 não vacinaram sequer 10% da população.