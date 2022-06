A organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) apela à doação de 172 milhões de dólares para socorrer quatro países do Corno de África de uma tragédia humanitária com crise de fome.

O apelo da FAO é parte da revisão do Plano de Resposta Rápida e Mitigação para Djibouti, Etiópia, Quénia e Somália.

Com o aumento do risco de fome no Corno de África por causa de uma seca severa e longa, a ajuda deverá evitar uma catástrofe maior, segundo a FAO.

Com o pico da crise a aproximar-se, esta agência da ONU estendeu o cronograma de Junho a Dezembro deste ano. A meta é evitar uma deterioração nas condições de segurança alimentar, salvaguardando subsistências, plantações e a vida de quase 5 milhões de pessoas nas áreas rurais desses quatro países.

Os fundos recebidos destinam-se à assistência imediata por transferência de dinheiro vivo e pacotes de alívio incluindo para a saúde animal e recuperação de infraestruturas.

O plano deverá socorrer 700 mil pessoas num primeiro momento, alcançando milhões quando estiver totalmente financiado, diz a FAO.

O director da FAO para Emergência e Resiliência, Rein Paulsen, disse que a agricultura assimilou 80% do impacto das secas e que o sector continua "enormemente subfinanciado".

Com a seca foram danificados a produção de alimentos, os pastos e os mercados. A morte de pessoas e de animais em massa é um outro efeito da seca prolongada.

Com a falta de comida nos campos, muitos tendem a migrar para as cidades, o que provoca mais pressão sobre as áreas urbanas e a produção de alimentos. A falta d"água também gera conflitos entre pastores de rebanhos e comunidades locais.

Até o início de Maio, a estação de chuvas para 2022 apresentava problemas com uma estiagem sem precedentes pelo quarto ano consecutivo, mas o Corno de África há muito que enfrenta insegurança alimentar, com uma estimativa de 16,7 milhões de pessoas em crise nos piores níveis de insegurança alimentar.

Só no Quénia, 4,1 milhões de pessoas podem estar sofrendo com insegurança alimentar neste momento, 600 mil a mais que a previsão do início do ano, mas o caso mais grave é o da Somália, com 7,1 milhões - quase metade da população.