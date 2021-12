O Papa Francisco destacou hoje, na tradicional mensagem de Natal Urbi et Orbi alguns dos locais mais conflituosos do mundo e apontou a Etiópia, Sudão e Sudão do Sul como situações que o preocupam de forma particular.

Nesta mensagem onde o Sumo Pontífice procura, ano após ano, destacar as suas principais inquietações, voltou a apontar as atenções para, além de África e do conflito latente entre a Rússia e a Ucrânia, o Médio Oriente, mas também a Líbia ou o Líbano e o Afeganistão, entre outros.

A Palestina e Israel não deixaram de fazer parte desta mensagem, apelando qie a concórdia chegue, finalmente, ao sítio onde "Jesus viu a luz" e que atravessa tempos difíceis também pelas "dificuldades económicas com origem na pandemia".

Lembrou que as "relações sociais foram duramente colocadas à prova" e aumentaram a tendência de isolamento e de solidão, sublinhando que se corre um sério risco de haver lugar para dialogar e "o risco de que a complexidade da crise induza a optar por atalhos em vez dos caminhos mais longos do diálogo".

Mas lembrou que "só estes (os caminhos do diálogo) conduzem os homens para a solução dos conflitos e aos benefícios duradouros".

"Muitas são as dificuldades do nosso tempo, mas a esperança é mais forte", apontou Francisco.

Nesta tradicional mensagem de Natal, o Papa trouxe para primeiro plano ainda as crianças que são vítimas de bullying e os abusos sobre as mulheres nestes tempos de particular risco.

"Filhos de Deus, confortai as vítimas da violência contra as mulheres neste tempo de pandemia. Concedei esperança às crianças e adolescentes que são vítimas do bullying e de abusos. Dai consolação e carinho aos idosos, sobretudo aos mais abandonados. Proporcionai serenidade e unidade às famílias, lugar primário da educação e base do tecido social", atirou.

E não ignorou a pandemia da Covid-19: "Tornai generosos os corações, para fazerem chegar os tratamentos necessários, especialmente as vacinas, às populações mais necessitadas. Recompensai todos aqueles que mostram solicitude e dedicação no cuidado dos familiares, dos doentes e dos mais fragilizados".

Francisco deixou ainda um apelo proeminente à humildade.