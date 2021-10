O Presidente da República português tinha avisado de forma clara que se o Orçamento do Estado (OE) não fosse aprovado, dissolveria o Parlamento e convocaria eleições de imediato. E foi isso que aconteceu. Está instalada uma crise política em Portugal que só deverá ser extinta com eleições legislativas, provavelmente, em Janeiro.

O Governo do Partido Socialista tentou, com os partidos de esquerda, Partido Comunista Português (PCP) e Bloco de Esquerda (BE) encontrar uma plataforma de entendimento, como, de resto, aconteceu nos seis anos anteriores, para aprovar o OE, até à última hora mas sem sucesso.

Os partidos de esquerda, que em 2016 criaram a denominada "geringonça" com o PS, que formou, por essa via, Governo apesar de ter tido menos votos que a coligação constituída pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo Partido Popular (CDS-PP), optaram desta feita por votar contra o OE alegando que o documento não era suficiente em matérias de aumento da despesa social do Estado, nomeadamente na educação e na saúde.

As leis laborais, apesar de não constarem do OE, também tiveram um papel importante nesta "morte" da geringonça.

Para a oposição de direita, PSD e CDS, esta é uma oportunidade para voltarem ao poder, embora ambos estejam em processos internos complicados, com congressos electivos à porta e crises já evidentes, que, agora, como o fim abrupto da geringonça, poderão ser aceleradas de forma a clarificar as respectivas lideranças antes de um regresso à urnas, que poderá acontecer em Janeiro de 2022, embora o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ainda não tenha avançado uma data provável.

À espreita de fazer das eleições uma oportunidade para crescer eleitoralmente estão ainda o Chega, um partido da direita radical e xenófobo, que tem actualmente um deputado, e ainda a Iniciativa Liberal, partido liberal de direita que defende menos presença e intervenção do Estado na economia portuguesa.

Quanto aos partidos que estiveram na geringonça com o PS, o PCP, que concorre às eleições legislativas enquanto coligação, na CDU, com o partido Os Verdes, e o Bloco de Esquerda, a situação de crise política dificilmente trará ganhos eleitorais significativos, mas pode travar uma erosão eleitoral devido à proximidade com o PS, como, de resto, se verificou nas recentes eleições autárquicas, onde o PCP perdeu câmaras municipais e o BE não descolou da irrelevância.

Os analistas da política portuguesa tem insistido particularmente na possível repetição de uma vitória do PS, como, de resto, o dizem também as sondagens, e que essa vitória, com maioria simples, exija negociações para formar Governo, o que só em última análise, serão com os partidos à esquerda.

Na direita, liderada pelo PSD, apesar da crise interna, o objectivo é conseguir uma maioria parlamentar que permita formar Governo.

O grande problema é se essa maioria só for possível com o Chega, cujas características ideológicas, por muitos considerado um partido neofascista, levaram já o candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, a dizer que se for eleito em congresso, não quererá conversas com André Ventura, líder do Chega.

Quanto a Rui Rio, actual presidente do PSD e candidato assumido já à sua própria sucessão, a posição face ao Chega é menos sólida, até porque apadrinhou uma coligação no arquipélago dos Açores para formar governo regional com o CDS e com o Chega, podendo repetir essa fórmula no país.

O actual primeiro-ministro do PS, António Costa, já disse que se recandidata ao cargo e mantém-se na chefia do executivo até que um novo seja nomeado pelo PR após as eleições.