Mais de 10 milhões de eleitores recenseados em Portugal, muitos deles oriundos de Angola, visto que só entre 2008 e 2020 foi concedida a nacionalidade a 22 620 angolanos, são hoje chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo. As mesas de voto estão abertas desde as 08:00 locais e encerram às 19:00. O resultado só será conhecido quando todos os votos forem contados, mas pode influenciar, nomeadamente, a entrada de novos imigrantes. Se compararmos o número de cidadãos estrangeiros com autorização de residência no país nos anos do Governo do PSD, partido de centro-direita, liderado por Passos Coelho entre 2011 e 2015, podemos verificar, por exemplo, que em 2011 estavam em Portugal 434.708 imigrantes com estatuto de residente, tendo o número baixado de forma persistente até aos 383.759. Já com a "geringoça", formada pelos partidos de esquerda PS, PCP e BE, os números cresceram significativamente: dos 392.969 em 2016 para os 661.607 em 2020.

Ninguém sabe que solução governativa resultará destas eleições antecipadas, mas espera-se que ponha um ponto final a uma crise política resultante do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, a 27 de Outubro do ano passado, que levou à dissolução do parlamento português e a consequente convocação do acto eleitoral de hoje.

Sabe-se para já que há várias possibilidades em cima da mesa e que o Presidente da República português terá uma palavra a dizer sobre o destino político do país.

Apesar de a solução mais fácil para a formação de um Governo ser a de o partido vencedor obter a maioria absoluta dos votos (pelo menos 116 deputados), ou seja, mais de metade dos 230 que compõem a Assembleia da República portuguesa, esta não é a hipótese avançada pelas últimas sondagens, que colocam o partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD) numa disputa renhida.

No final da noite já se saberá qual destes partidos poderá ser chamado a formar Governo em Portugal, com vista à estabilidade governativa.

Se olharmos para a história eleitoral de Portugal, são normalmente o PS ou o PSD a ganhar as eleições e a assegurar a governação, quer sozinhos, quer estabelecendo acordos com outros partidos.

Para a oposição de direita, PSD e CDS, esta é uma oportunidade para regressar ao poder. À espreita de fazer das eleições uma oportunidade para crescer eleitoralmente estão ainda o Chega, um partido de extrema-direita que se opõe, por exemplo, à entrada de mais imigrantes em Portugal e que tem actualmente um deputado, e ainda a Iniciativa Liberal, partido de direita radical que defende menos presença e intervenção do Estado na economia portuguesa.

Quanto aos partidos que viabilizaram o governo do PS, através de um acordo que ficou conhecido como "geringonça", estão o PCP, que concorre às eleições legislativas enquanto coligação, na CDU, com o partido Os Verdes, e o Bloco de Esquerda.

Estreia-se nestas eleições o Volt Portugal (VP) e dois partidos mudaram de nome: o PNR passou a "Ergue-te (E)" e o PDR chama-se agora "Alternativa Democrática Nacional (ADN)".

Tendo em conta a actual situação da pandemia, a Comissão Nacional de Eleições portuguesa tomou várias medidas para garantir a segurança sanitária do voto eleitoral e de todos os envolvidos: "A redução do número de eleitores inscritos por cada secção de voto para 750, a distribuição de mais de 100 toneladas de material sanitário pelas 308 câmaras municipais entre máscaras FP2 e cirúrgicas, álcool gel, batas, luvas e viseiras".