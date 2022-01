O Partido Socialista (PS), do primeiro-ministro António Costa, conseguiu no Domingo, com 117 deputados, a maioria absoluta dos 230 eleitos no Parlamento Português, contrariando todas as sondagens que davam uma luta renhida pelo poder com o Partido Social-Democrata (PSD), o grande derrotado nestas eleições legislativas.

Com a queda do seu Governo no final de 2021, por não ter conseguido aprovar o Orçamento do Estado, António Costa foi para eleições a pedir uma maioria confortável para poder governar sem sobressaltos nos próximos quatro anos, mas o que os eleitores portugueses lhe deram foi muito mais que isso, foi uma esmagadora vitória eleitoral que é a 6ª maioria absoluta em 23 Governos Constitucionais em Portugal.

Desde 1976, com a queda do regime fascista em 25 de Abril de 1974, tendo-se realizado em 1976 as primeiras eleições democráticas, Portugal assistiu apenas a, com esta, seis maiorias absolutas, quatro lideradas pelo PSD, em 1979 e 1980, e depois entre 1987 e 1991, sendo as duas do PS em 2005 e agora em 2022.

Mas estas eleições não trouxeram a Portugal em destaque a maioria absoluta. Foram ainda as primeiras em que um partido da extrema-direita xenófoba, o Chega, consegue um grupo parlamentar alargado, com 12 deputados, sendo mesmo a 3ª força política mais votada.

E está ainda em destaque na imprensa daquele que é o país com quem Angola tem maiores ligações comerciais na Europa e é o principal destino dos angolanos em todo o mundo, e com uma das maiores comunidades fora de África as pesadas derrotas dos dois partido da esquerda lusa que apoiaram os seis anos anteriores de Governo socialista, na chamada "Geringonça", a CDU, que integra o Partido Comunista Português, e o Bloco de Esquerda, que conseguiram apenas seis e cinco deputados, respectivamente, quando tinham 12 e 19.

A perda mais simbólica foi, no entanto, a do CDS, um dos partidos que esteve na fundação do sistema democrático português, que poderia deixar o Parlamento não fora ter avançado em coligações com o PSD nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Os outros partidos com deputados eleitos no Domingo são a Iniciativa Liberal, que foi mesmo a 4ª força mais votada, sendo um partido da direita liberal, focado na privatização da generalidade dos serviços hoje prestados pelo Estado, e ainda o Livre e o PAN, com um deputada cada.

São estes os resultados oficiais das três forças políticas mais votadas:

PS, com 41,6 % e 117 deputados eleitos; o PSD, com 27,8% e 71 parlamentares, Chega 7,1 por cento dos votos e 12deputados eleitos.

Os restantes resultados:

IL, 4,98% e 8 deputados

BE, 4,46% e 5 deputados

CDU, 4,39% e 6 deputados

CDS, 1,6% sem deputados eleitos

PAN, com 1,5 % e 1 deputado

Livre, com 1,23% e 1 deputado eleito.

Os restantes cinco deputados foram eleitos por coligações PSD/CDS, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A votação em Angola ainda não tinha, na manhã desta segunda-feira, resultados conhecidos oficialmente.