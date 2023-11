O Ministério Público português emitiu esta tarde de terça-feira, 07, onde confirma quase tudo o que tem sido noticiado pela imprensa sobre as investigações em curso e as detenções feitas nesse âmbito e acrescenta, de forma surpreendente, o nome do primeiro-ministro António Costa à lista dos suspeitos.

O primeiro-ministro português está, como a lei impõe, a ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) num processo separado dos demais, porque, aponta o comunicado da PGR lusa, é suspeito e envolvido neste processo devido à invocação do seu nome "por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos"

Está assim aberta a mais grave crise política em Portugal em muito tempo acrescendo a este sobre os demais surgidos nas últimas décadas as buscas inéditas à residência oficial do primeiro-ministro e a detenção do seu chefe de gabinete, Vitor Escária, tal como o amigo de longa data e consultor, Diogo Lacerda Machado, e o presidente da câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

Esta investigação judicial levou, segundo a imprensa portuguesa, à detenção do chefe de gabinete de António Costa e ainda de dois elementos que lhe são próximos. Segundo avança a imprensa portuguesa estão ainda detidos o consultor Diogo Lacerda Machado e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

Ao contrário do que avançava esta manhã a imprensa portuguesa, apenas o ministro das infra-estruturas, João Galamba, foi constituído arguido após buscas aos Ministérios do Ambiente e Infra-estruturas.

Quase em simultâneo, António Costa pediu para ser ouvido pelo Presidente da República, avançando os media portugueses que o encontro demorou menos de meia hora, o que permite antecipar que o primeiro-ministro terá ido ao Palácio de Belém apenas para transmitir uma decisão a Marcelo Rebelo de Sousa, embora não se saiba qual.

Soube-se entretanto, que Costa voltou perto das 14:00, hora de Luanda, voltou a ir ao encontro do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, onde esteve apenas por 10 minutos, embora nada se tenha sabido do conteúdo das conversas entre ambos.

Foram mobilizados para esta operação, que apanhou de surpresa o país inteiro, quase duas centenas de agentes da Polícia de Segurança Pública, que, acompanhados de magistrados do MP, entraram em dezenas de casas e escritórios em todo o país para recolha de provas no contexto da investigação sobre a mina de Lítio em Montalegre e um mega projecto relacionado com o hidrogénio verde, em Sines, avaliado em 1,5 milhões de euros.

Assim que este caso ganhou foro de primeira página na imprensa portuguesa, a oposição iniciou uma série de pedidos de demissão imediata, seja do Governo no seu conjunto, seja dos ministros envolvidos neste escândalo.

As suspeitas sobre estes dois casos, a abertura de uma mina lítio, mineral fulcral no processo de produção de baterias para carros eléctricos, e um megaprojecto de hidrogénio verde, na cidade de Sines, na costa sul de Portugal, não são uma novidade, mas não havia indícios de que poderia levar a este tsunami no Governo de maioria absoluta de António Costa.

As possibilidades em cima da mesa, neste momento, e quando se esperam declarações do primeiro-ministro, são, segundo a generalidade dos analistas, o pedido de demissão de Costa e a convocação de novas eleições, uma reformulação total do Governo por António Costa, que ainda não é arguido, ou então a dissolução do Parlamento através de uma decisão do Presidente da República, e a disponibilidade do Partido Socialista para encetar a criação de um novo Governo com um novo primeiro-ministro ou com o próprio António Costa.

É de não esquecer que o primeiro-ministro português ganhou fama de ser duro de roer e de não soçobrar a exigências fora do seu núcleo mais próximo, como o demonstra a forma como manteve o seu ministro das Infra-estruturas, João Galamba, agora arguido, no cargo quando, há apenas alguns meses, toda a oposição e o próprio Presidente da República exigiam a sua demissão devido a vários escândalos mediáticos onde surgia directamente envolvido.

Devido a essa "teimosia" que o caracteriza, alguns analistas acham extemporâneo assinar já a sentença de morte política de António Costa.