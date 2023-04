Já se sabia que esta visita de três dias de Emmaneul Macron à China tinha sido um sucesso comercial mas só agora se está a verificar que nela o líder francês teve uma revelação geoestratégica, porque, ainda se ouviam os motores do avião a desligar e já estava a dizer que a Europa "tem de reduzir a sua dependência dos Estados Unidos" de forma a não ser arrastada para um provável conflito entre os EUA e a China por causa de Taiwan.

A deslocação à China, que terminou na sexta-feira, foi bem-sucedida do ponto de vista comercial mas um fracasso político, como o prova a forma como o Presidente Xi Jinping acolheu com honrarias asiáticas o chefe do Palácio do Eliseu e relegou para as salas secundárias a chefe da Comissão Europeia, que, no mínimo, como se vai verificar nos próximos tempos, deixou mágoas no orgulho da alemã Ursula Leyen.

Isto, porque enquanto Ursula Leyen, sempre alinhada pelo prisma de Washington - o que dá maior relevo às palavras de Macron - optou por fazer severas advertências à China, ameaçando mesmo com um downgrade das relações entre Bruxelas e Pequim se o Presidente Xi JInping não reduzir a intensidade das suas relações com Moscovo, tendo ainda acusado o regime chinês de ser opressor das liberdades civis e políticas, o Presidente da França escolheu fazer passar as palavras pelo filtro diplomático mais apertado e foi a Guangzhou beber um muito amistoso chá a convite do seu anfitrião.

E Macron não só gostou do chá de Xi, como resolveu demonstrá-lo onde o Presidente do gigante asiático mais poderia apreciar, que é na criação de uma maior margem entre a Europa ocidental e os Estados Unidos, o que, traduzido em linguagem diplomática, quer dizer que a China mais espaço de manobra nas multibilionárias trocas comerciais com a Europa ocidental, que são, no mínimo, tão estratégicas para Pequim como para as capitais europeias mais relevantes, como Paris, Berlim, Madrid, Roma...

Alias, basta ver o rodopio de lideres europeus e mundiais que já foram a Pequim, o alemão Olaf Scholz, o espanhol Pedro Sanches, Ursula Leyen, Macron, nas últimas semanas, estão a caminho, ou estão a preparar visitas, Joseph Borrell, chefe da diplomacia europeia, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para se perceber que as palavras de Macron não foram em vão, porque a China é demasiado relevante para os europeus para que a simpatia com Washington possa levá-los a deixar de olhar com igual ou ainda maior ponderação para Pequim.

Nestas declarações aos jornalistas, ainda dentro do avião que o levava de volta a Paris, Macron explicou porque é que defende a manutenção e o reforço da autonomia estratégica da Europa face aos EUA, o que é um golpe na estratégia global de Washington, especialmente na forma como procura apoio europeu para combater a influência chinesa e russa em África.

Nessa explicação ouvida pelo Politico, um media norte-americano especialmente dedicado à política externa de Washington, até porque é financiado integralmente por capitais alemães, Macron diz que a urgente redução da dependência dos EUA porque existe um risco no horizonte que pode perigar os laços com a China, que é o caso Taiwan, que Pequim quer reintegrar na sua administração directa, a bem ou pela força, enquanto os EUA estão a armar a ilha e já o disseram por diversas vezes, a vários níveis, inclusive pela voz de Joe Biden, de que alinhariam numa disputa militar ao lado de Teipé.

Macron fala de uma "autonomia estratégica" que tem de ser liderada por Paris ou pelo eixo Paris-Berlim, porque essa é a única via para que a Europa possa ser uma terceira superpotência, ao lado de EUA e China, mas acaba por estar tudo em risco face à possibilidade de ser apanhada num turbilhão da crise Washington/Pequim por causa da ilha rebelde.

Em síntese, o Presidente francês acha que os norte-americanos podem colocar em cheque a autonomia estratégica europeia e aprimorou a ideia acrescentando que o paradoxo seria então que a Europa ocidental, assoberbada em pânico, acreditar que são "apenas seguidores da América e da sua agenda" seja ela qual for.

Estas palavras de Macron são mais relevantes ainda quando, horas depois de terem sido proferidas, a China enviou uma forte armada naval para o Estreito de Taiwan, estando em curso três dias de exercícios militares com fogo real, em resposta ao desafiante encontro entre o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-Wen, na Califórnia, o que em Pequim é visto como uma afronta à soberania chinesa sobre o território, devido ao carácter oficial do cargo do norte-americano, o 3º na linha hierárquica do Estado.

A invasão da ilha pelas forças da República Popular da China é uma possibilidade mantida em cima da mesa por Pequim, embora as autoridades chinesas repitam que preferem uma solução pela via do diálogo que permita a reabsorção da ilha rebelde desde 1949, quando Chiang Kai-Check se refugiou com o seu Kuomintang na ilha após derrota militar frente às forças do Partido Comunista de Mao Tse-Tung na guerra civil chinesa.

O Politico sublinha que a posição francesa é mais moderada que a dos EUA sobre este assunto, ou mesmo que a da União Europeia, mas o passado também mostra que as coisas entre Paris e Washington são historicamente complexas e, por vezes, rugosas, porque existe uma antipatia histórica entre americanos e franceses, sendo uma das mais salientes ocasiões onde isso foi visível a guerra no Iraque, com Paris a opor-se de forma veemente à invasão norte-americana com base na alegada existência de armas de destruição maciça nos paióis de Sadam Hussein, que nunca foi provado e o próprio sempre negou.

E as diferenças entre Paris e a Comissão Europeia face ao problema de Taiwan ficaram ainda mais expostas quando Ursula von der Leyen disse na cara do Governo chinês que para Bruxelas a ameaça de uma acção militar para tomar Taiwan "é inaceitável" e que a estabilidade no Estreito de Taiwan não pode ser posta em causa.

Mas não é só sore a ilha rebelde que Macron e Ursula estão afastados, com mais ou menos saliência... também no que toca à Ucrânia, onde a líder da Comissão Europeia - cargo para o qual é nomeada e não eleita - diz sem rodeio que Bruxelas visa a derrota total da Rússia enquanto Emmanuel Macron tem apostado na via do diálogo embora sem descorar o apoio sem rodeios a Kiev para se defender da invasão.