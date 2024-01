O Presidente Félix Tshisekedi viu o Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo (RDC) confirmar a sua vitória, contestada pela oposição, nas eleições gerais de 20 de Dezembro, podendo agora avançar para o seu segundo mandato.

O Constitucional congolês confirmou os 73% que Tshisekedi alcançou na contagem de votos, a uma distância esclarecedora do 2º mais votado, Moise Katumbi, com apenas 18%, negando desta forma provimento às reclamações de dois candidatos que alegaram terem sido prejudicados por diversas irregularidades.

Os dois candidatos da oposição mais votados, Katumbi e Martin Fayulu, que obteve 5%, alegaram que Tshisekei, tal como em 2018, foi eleito pela fraude eleitoral.

Estas alegações não deixaram de ser parcialmente confirmadas pela Comissão Eleitoral Independente Nacional (CENI) que admitiu ter detectado 82 situações de irregularidades mas apenas nos candidatos municipais e regionais.

Ora, sendo que estas eleições contaram apenas com um boletim de voto para todas as candidaturas, incluindo as Presidenciais, como é que, questiona a oposição, pode ter havido irregularidades numas candidaturas e não nas outras?

Todavia, esse argumento não ganhou tracção e o TC congolês apontou agora uma passadeitria vermelha para a caminhada triunfal de Tshisekedi rumo ao segundo mandato.