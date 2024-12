Regime sírio colapsou - Bashar al-Assad abandonou o país - ONU pede calma e protecção dos direitos "de todos os sírios, sem distinção"

O regime do clã Assad, que governava a Síria desde 1971, desmoronou-se no domingo depois da progressão dos rebeldes encabeçados pela Hayat Tahrir al Sham (Organização de Libertação do Levante, antigo braço sírio da Al Qaeda), que tomaram a capital, Damasco, com parca resistência, após 12 dias de uma ofensiva que juntou também facções secundadas pela Turquia.