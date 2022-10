Depois de uma semana de tensão e dúvida sobre como iria o Partido Conservador britânico resolver o seu problema interno, com a saída tumultuosa de Liz Truss, a mais breve primeira-ministra de sempre no cargo, apenas 44 dias, eis que a desistência de Boris Johnson, o mais polémico de sempre, é Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, que aparece como a "cara" da solução.

Sunak vai ser indicado pelo Rei Carlos III para o cargo de primeiro-ministro, o terceiro em dois meses, porque o regime parlamentar britânico assim o impõe, mesmo que não tenha sido eleito pelo voto popular, como, alias, não o foram já Liz Truss, que sucedeu a Boris Johnson, que, sendo eleito em 2019, tinha, também ele, sucedido sem ir a votos, a Theresa May, que sucedeu a David Cameron, eleito, esse sim, pelo voto popular, em 2010, tendo exercido o cargo até 2016.

Ou seja, o político de 42 anos, de ascendência indiana, de religião Hindu, o primeiro não-cristão em quase um século, tem como principal missão, logo a seguir a tirar o Reino Unido do buraco da crise económico-financeira, acabar com a mais grave e achincalhante crise interna no Partido Conservador, sendo o objectivo maior levar esta força política em condições de disputar as eleições marcadas para o início de 2025.

RIshi Sunak tem, todavia, um desafio gigantesco pela frente, porque as sondagens apontam para uma distância quilométrica de intenções de voto a favor do Partido Trabalhista de Keir Starmer, forjada na crise interna dos conservadores e das decisões incompreensíveis dos seus antecessores.

Leva, no entanto, já a primeira medalha, porque os mercados, não fosse ele um dos homens mais ricos do Reino Unido, o 222º, com uma fortuna calculada em mais de 750 milhões USD, gostaram de o ver chegar ao nº 10 de Downing Street, com a Libra a subir substancialmente depois de ter perdido muito terreno para o Dólar com a passagem de Truss pelo cargo.

Se a sua política económica é conhecida, menos flamejante que Truss, menos liberal, no que toca à política externa, fica a dúvida, especialmente na postura face à guerra na Ucrânia, depois de os seus dois antecessores, Jonhson e Truss, terem sido os campeões do apoio à guerra ao lado de Kiev, apesar de ser precisamente este conflito que está por detrás da crise galopante que abraça a economia mundial.

Recorde-se que Sunak beneficiou do sistema político britânico para não ter de se sujeitar ao voto popular, porque, este mesmo sistema exige a votação popular, parcial, apenas dos militantes do Partido, quando existe mais que um candidato mas, como foi o caso, quando apenas um consegue obter o mínimo de 100 deputados a apoiá-lo, a sua indicação para primeiro-ministro é automática.

É por isso que, face aos estridentes pedidos e exigências da oposição para que se realizem eleições legislativas, face à crise extraordinária em que o país se encontra, Sunak tem ainda como desafio imediato dar confiança necessária para que uma vaga de fundo não o deite abaixo em novo prazo recorde.