Ruanda: Ex-médico condenado a 24 anos de prisão por participação no genocídio dos tutsis em 1994 - Sosthène Munyemana considerado culpado de crimes contra a humanidade

O ex-médico Sosthène Munyemana foi condenado em França a 24 anos de prisão pela participação no genocídio do Ruanda em 1994, integrado no grupo que comandou o genocídio dos tutsis em Tumba, no sul do país.