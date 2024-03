Rússia: Número de mortos sobe para 182 - Quatro presumíveis atacantes em prisão preventiva

O último balanço oficial indica que o número de mortos no ataque a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo subiu para 182, incluindo pelo menos três crianças. Foram encontradas armas e munições no local. Os quatro presumíveis atacantes foram condenados a prisão preventiva por dois meses, deliberou um tribunal da capital russa, com três deles a admitirem a culpa, de acordo com a Associated Press.