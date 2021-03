Vladimir Putin, Presidente da Rússia, pode candidatar-se a mais duas eleições, permanecendo na chefia do Kremlin até 2036, deixando, assim, de ter de usar o expediente de intervalar, como tem feito desde 2000, com passagens pelo cargo de primeiro-ministro de forma a cumprir as limitações constitucionais.

Isto, porque o Conselho Federal, que funciona como, Senado na Rússia, acaba de aprovar uma decisão já votada, em Março, pela Duma (a câmara baixa do Parlamento) que responde à vontade expressa no referendo de 2020 onde uma esmagadora maioria dos votantes disse concordar com uma alteração constitucional que abre a porta a mais duas candidaturas de Putin.

Se o chefe do Kremlin decidir candidatar-se, com efeito, nada o poderá deter para se manter no poder por mais 15 anos, o que, somando aos 21 que leva no exercício de poder absoluto, de facto, desde 2000, apesar de ter intervalado por com passagem pelo cargo de primeiro-ministro, colocando Dmitri Medvedev na Presidência, entre 2008 e 2012, fará com que se torne num dos líderes mais longevos em todo o mundo.

O esquema, segundo a oposição russa, usado pelo líder do Kremlin de forma a perpetuar-se no poder, passa por ter alterado a Constituição no sentido de impedir que qualquer pessoa ocupe o cargo de Presidente por mais de dois mandatos mas, ao mesmo tempo, não impede que alguém que tenha ocupado o cargo antes tenha a possibilidade de fazer uma espécie de "restart", dando início, após a aprovação final da revisão constitucional, aos dois mandatos subsequentes.

Ou seja, com este "truque", Putin vai poder candidatar-se em 2024 e em 2030.

Actualmente com 68 anos, Vladimir Putin poderá, assim, deixar o poder com 86 anos.