As versões de Moscovo e de Kiev não coincidem sobre a carga do Ilyushin-76 (IL-76) que foi abatido esta quarta-feira perto da cidade de Belgorod, capital da região russa com o mesmo nome junto à fronteira com a Ucrânia, por um míssil ucraniano.

O Ministério da Defesa russo garante que a bordo do cargueiro estavam 65 prisioneiros de guerra ucranianos que estavam a ser deslocados para servirem de moeda de troca com prisioneiros russos nas mãos dos ucranianos, além de seis tripulantes e três militares russos.

Do lado ucraniano, a informação é que o IL-76 carregava misseis S-300, a versão antiga dos sistemas de defesa antiaérea "soviéticos" que a Rússia modificou para atacar alvos terrestres, sendo dos que mais danos provocam nas múltiplas vagas de ataques com misseis e drones contra infra-estruturas ucranianas.

Verificar qual das versões é verdadeira é importante porque se dor a de Moscovo, este é um dos mais mortíferos golpes ucranianos em território russo, mesmo que se trate de militares ucranianos feitos prisioneiros pelos russos e que estavam em vias de serem trocados por prisioneiros russos na posse dos ucranianos.

Apesar se o Ministério da Defesa russo ter já anunciado que enviou para o local uma equipa de especialistas para investigar o acidente, dificilmente se irá saber se a borda estavam misseis ou prisioneiros ucranianos, ou se, eventualmente, ambas as versões são verdadeiras.

Recorde-se que Belgorod é uma das seis regiões que o Presidente ucraniano decretou como sendo "historicamente de identidade ucraniana"

Foi nas vésperas deste relevante, no contexto do conflito, ataque que Volodymyr Zelensky, na segunda-feira, avançou com uma das mais ousadas decisões políticas, que foi fazer aprovar um decreto onde determina a existência de seis regiões da Federação Russa que são de "identidade nacional ucraniana" e que esta deve ser preservada a qualquer custo por serem "historicamente ucranianas".

As seis regiões referidas no decreto de Zelensky não são nenhuma das anexadas por Moscovo, mas sim partes da geografia reconhecidamente da Federação Russa, como Belgorod, Bryansk, e Kursk, que actualmente, segundo o novo mapa da Rússia, fazem parte da linha de fronteira com a Ucrânia, e ainda Voronezh, Rostov e Krasnodar, que têm ligação territorial às regiões anexadas por Moscovo e que Kiev não reconhece, de Donetsk e Lugansk.

Entre as possibilidades dos objectivos procurados por Zelensky, que são várias, estão o iniciar de um caminho para criar ferramentas de negociação futura com Moscovo, criando moedas de troca, ou o início de um argumentário para justificar a eventual invasão de, por exemplo, Belgorod, que é onde as forças de Kiev mais têm empenhado os seus recursos militares e onde já ensaiaram por diversas vezes o envio de comandos terrestres para ocupar aldeias.

O documento legal de Zelensky tem ainda um conteúdo considerado mais difícil de encaixar numa eventual hipótese de estar a criar uma plataforma justificativa para uma invasão, porque exige, entre outras medidas, às autoridades russas que criem condições nestas regiões para o ensino em língua ucraniana a estas populações historicamente ucranianas, além do acesso à religião e cultura ucranianas, que é, precisamente, o que impediu por decreto que fosse consentido às populações russófonas e russofilas na Ucrânia.

Por outro lado, Zelensky está a demonstrar através de um instrumento jurídico criado pelo seu punho, que a Ucrânia e a Rússia estão de tal modo intrinsecamente conectadas pelo sangue e pela cultura que, aparentemente, dá argumentos aos que defendem que ambos são historicamente uma e a mesma coisa.

Todavia, alguns analistas, como o britânico Alexander Mercouris, entendem que este decreto de Zelensky é apenas uma forma de desviar as atenções dos media do iminente colapso das forças ucranianas na linha da frente.

O mesmo parece entender o antigo Presidente russo, Dmitry Medvedev, que nas redes sociais rapidamente se referiu a este decreto como um "mero acto de relações públicas" para desviar as atenções do fracasso das suas forças na linha da frente, claramente em perda de territórios após o falhanço da apregoada ofensiva do Verão de 2023 que acabou ingloriamente com as forças ucranianas a procurarem posições de defesa e as unidades russas a conquistarem terreno em áreas importantes de Zaporizhia e Donetsk, como Robotine, Avdiivka, Kupiansk, Bakhmut...

O quer parece ser também evidente é que este decreto do Presidente Zelensky incorre no "risco" de servir, no futuro, como base para um entendimento possível com Moscovo sustentado em razões e evidências... históricas.