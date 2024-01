As coisas já não estão fáceis para a Ucrânia, claramente a perder o pé na frente de batalha, onde os russos ganham posições todos os dias, obrigando as forças de Kiev a recuar e a defender em vez de atacar por falta de munições e dinheiro dos EUA para reforçar as fileiras do seu depauperado Exército.

E estão agora a ficar muito pior depois de o braço-de-ferro entre a oposição republicana e democratas pela aprovação de fundos para financiar a guerra contra os russos na Ucrânia estar a ser substituído por um clima de alta tensão entre o estado do Texas e o Presidente dos Estados Unidos por causa da "invasão" de migrantes oriundos da América Latina.

Isto, porque o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, furioso com a política da Administração Biden, democrata, ter colocado em público a possibilidade de tomar as rédeas legais, incluindo o comando da Guarda Nacional para frechar a fronteira, das políticas de imigração, despoletando um processo legal entre Washington e Austin, que pode deixar os EUA num clima de pré-guerra civil depois de 25 governadores republicanos se terem posicionado ao lado do colega texano contra o Presidente norte-americano.

Os 25, de 26, entre 50, apenas o de Vermont ficou de fora, governadores republicanos posicionaram-se, em cata aberta dirigida a Biden, claramente ao lado do texano Greg Abbott, naquilo que já é visto como a extensão da violenta disputa no Congresso entre a maioria republicana na Câmara dos Representantes, e a maior a democrata no Senado, onde os fundos para financiar a Ucrânia estão a ser usados como moeda de troca pelo endurecimento das políticas de imigração, com os conservadores a quererem fechar as fronteiras do sul aos migrantes latino-americanos.

Este cenário, que faz lembrar a guerra civil nos EUA, que na altura, entre 1861 e 1865 opôs a União (Norte) e os Confederados (Sul, defensores da escravatura), estando agora a linha de divisão na questão legal para lidar com a imigração, com o "Sul" a querer fechar a fronteira, e o ""Norte" a defender uma abordagem mais humanista e aberta...

Por detrás do recrudescimento das tensões está uma decisão recente do Supremo Tribunal a autorizar as patrulhas fronteiriças a remover o "muro" de arame farpado colocado ao longo da linha divisória com o México pelas autoridades locais, o que enfureceu Greg Abbott, que se virou para Joe Biden exigindo que o Presidente cumpra a legislação em vigor, que este entende ser bem mais repressora que a actualmente em vigor.

A questão da imigração é a linha divisória mais tensa entre democratas e republicanos, com o candidato e ex-Presidente Donald Trump a cavalgar esta onda para proveito eleitoral, e essa tensão está a espalhar-se para todo o país depois de meses a fio a arder em lume brando no Congresso, deixando a Ucrânia seca dos fundos vitais para financiar a guerra contra a Rússia.

E as coisas aqueceram ainda mais, a ponto de a expressão "clima de pré-guerra civil" estar já no léxico comum nos media norte-americanos, depois de o estado do Texas ter usado a Guarda Nacional, uma organização militar de base estadual, para impedir a Patrulha de Fronteira, uma entidade federal, de cumprir a ordem do Tribunal Supremo para limpar o arame farpado da fronteira com o México.

Quando dois elefantes lutam, é o capim que sofre...

Perante este braço-de-ferro nacional, o Congresso dos EUA está à beira de dar o caso dos fundos para a Ucrânia por encerrado, a descontento de Kiev, como o senador republicano John Thune, vice líder dos Representantes, já veio admitir publicamente.

"Estamos num ponto crucial e vai ser preciso já um esforço sobre-humano para ultrapassar os obstáculos, porque não há plano B", advertiu.

Se, como parece, até porque em tempo de pré-campanha eleitoral para as Presidenciais de 05 de Novembro e com este como um dos temas charneira do debate político, não for possível encontrar uma saída no Congresso que satisfaça ambos os lados, e como o Pentagono já admitiu, o colapso miliar ucraniano é uma questão de tempo devido à falta de munições e de dinheiro.

Para criar ainda mais adstringência a este esforço, para o qual alguns analistas admitem que republicanos e democratas já só usam retórica, porque ninguém quer, efectivamente, continuar a enviar biliões de dólares para uma "causa perdida" como é a guerra na Ucrânia, o candidato republicano, Donald Trump, às eleições de Novembro, está claramente contra qualquer cedência aos democratas na questão de imigração que permita continuar a financiar Kiev.

Até porque, como Trump tem dito repetidamente que vai acabar com a guerra em 24 horas quando voltar à Casa Branca, e isso só será possível dessa forma se Washington fechar por completo a torneira para Kiev, então, segundo a quase generalidade dos analistas, o desfecho dificilmente será outro que não esse.

Em cima da mesa estão cerca de 60 mil milhões USD que Joe Biden quer que o Congresso aprove para manter o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia que já está quase a entrar no seu 3º ano de duração sem que se vislumbre que os objectivos de Washington, fragilizar militar e economicamente Moscovo, sejam alcançáveis.

Como está a ser divulgado nos media internacionais, a prova de que esse desfecho é já um facto é que o líder da minoria republicana no Senado, MItch McConnell, disse num encontro à porta fechada que a oposição de Trump a um entendimento atira por terra quaisquer possibilidades de o conseguir, deixando Kiev a mercê do apoio que ainda recebe da União Europeia, o que é muito aquém do mínimo necessário.

E como se não bastasse este contexto de excruciante aperto para o regime de Volodymyr Zelensky em Kiev, o Partido Republicano deve avançar nas próximas horas para uma inaudita decisão de nomear Donald Trump como candidato oficial, mesmo antes de as eleições primárias terminarem, o que é motivado não só pelas sondagens que dão uma esmagadora vantagem sobre a concorrente interna, Nikki Haley, mas sobretudo pela vantagem que antecipam sobre o incumbente democrata Joe Biden.

E as coisas estão a ficar ainda mais complicadas para os ucranianos com o episódio dramático do abate de um avião de carga Ilyushin Il-76 esta semana, na região russa fronteiriça de Belgorod, que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos para uma troca de detidos que estava já programada.

Se, como se começa a perceber, os ucranianos abateram o avião sabendo que este levava prisioneiros ucranianos, até porque Moscovo garante que Kiev estava a par do voo em questão, embora os ucranianos continuem a afirmar que a carga eram misseis russos, o apoio ocidental pode descer ainda mais do que já está a descer, com uma Europa ocidental cada vez mais cansada da guerra e com cada vez mais líderes europeus a aconselhar Kiev a ceder territórios em troca da paz com a Federação Russa.

Alias, essa disponibilidade para manter o fluxo de apoio ocidental está claramente a mudar, como o demonstra a alteração do discurso em uso por Joe Biden, que passou de "até onde for preciso para derrotar a Rússia no campo de batalha" para "até onde for possível".

Contexto da guerra na Ucrânia

A 24 de Fevereiro as forças russas iniciaram a invasão da Ucrânia por vários pontos, tendo o Presidente russo dito que se tratava de uma "operação militar especial", sublinhando que o objectivo não era a ocupação do país vizinho, condição que evoluiu depois para a anexação de territórios no Donbass mas também as regiões de Kherson e Zaporijia, mas sim a sua desmilitarização e desnazificação e assegurar que Kiev não insiste na adesão à NATO, o que Moscovo considera parte das suas garantias vitais de segurança nacional.

O Kremlin critica há vários anos fortemente o avanço da NATO para junto das suas fronteiras, agregando os antigos membros do Pacto de Varsóvia, organização que também colapsou com a extinção da URSS, em 1991.

Moscovo visa ainda garantir o reconhecimento de Kiev da soberania russa da Península da Crimeia, invadida e integrada na Rússia, depois de um referendo, em 2014, e ainda a independência das duas repúblicas do Donbass, a de Donetsk e de Lugansk, de maioria russófila, que o Kremlin já reconheceu em Fevereiro, tendo acrescido a esta reivindicação as províncias de Kherson e Zaporijia, depois da realização de referendos que a comunidade internacional, quase em uníssono, não reconhece.

Do lado ucraniano, a visão é totalmente distinta e Putin é acusado de estar a querer reintegrar a Ucrânia na Rússia como forma de reconstruir o "império soviético", que se desmoronou em 1991, com o colapso da União Soviética.

Kiev insiste que a Ucrânia é una e indivisível e que não haverá cedências territoriais como forma de acordar a paz com Moscovo, sendo, para o Presidente Volodymyr Zelensky, essencial o continuado apoio militar da NATO para expulsar as forças invasoras.

A organização militar da Aliança Atlântica está a ser, entretanto, acusada por Moscovo de estar a desenrolar uma guerra com a Rússia por procuração passada ao Exército ucraniano, o que eleva, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, o risco de se avançar para a III Guerra Mundial, com um confronto directo entre a Federação Russa e a NATO, que tanto o Presidente dos EUA, Joe Biden, como o Presidente Vladimir Putin, da Rússia, já admitiram que se isso acontecer é inevitável o recurso ao devastador arsenal nuclear dos dois lados desta barricada que levaria ao colapso da humanidade tal como a conhecemos.

Esta guerra na Ucrânia contou com a condenação generalizada da comunidade internacional, tendo a União Europeia e a NATO assumido a linha da frente da contestação à "operação especial" de Putin, que se materializou através de bombardeamentos das principais cidades, por meio de ataques aéreos, lançamento de misseis de cruzeiro e artilharia pesada, e com volumosas colunas militares a cercarem os grandes centros urbanos do país, mas que agora está concentrada no leste e sudeste da Ucrânia.

Na reacção, além da resistência ucraniana, Moscovo contou com o maior pacote de sanções aplicadas a um país, que está a causar danos avultados à sua economia, sendo disso exemplo a queda da sua moeda nacional, o rublo, que chegou a ser superior a 60%, embora já tenha, entretanto, recuperado, incidindo especialmente no sector energético.

Estas sanções, que já levaram as grandes marcas mundiais a deixar a Rússia, abrangem ainda os seus desportistas, artistas, homens de negócios, a banca e grande parte das suas exportações, com destaque para o sector energético, do gás natural e petróleo...

Milhares de mortos e feridos e mais de 6,5 milhões de refugiados nos países vizinhos da Ucrânia são a parte visível deste desastre humanitário.