Rússia/Ucrânia: Kremlin corrige ocidente na "interpretação errada" das palavras de Putin sobre uso de armas nucleares - Kiev e aliados criticam eleições russas em terras ucranianas

O porta-voz do Kremlin veio esta quinta-feira a público corrigir a interpretação dos países da NATO sobre as palavras do Presidente Putin sobre as condições exigidas pela Rússia para o recurso à armas nucleares no contexto da guerra na Ucrânia.