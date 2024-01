Com falta de munições e com o fluxo de armas dos aliados ocidentais, especialmente dos EUA, reduzido a mínimos, as forças ucranianas estão no limite da sua capacidade de resistência ao avanço das unidades russas, como já admitem os media norte-americanos e europeus. Para baralhar as contas mediáticas, o Presidente ucraniano fez aprovar um decreto onde diz que, afinal, é a Rússia que, historicamente, faz parte da Ucrânia.

Quase a cumprir três anos de guerra, a Ucrânia já não tem, como lhe foi prometido pelos seus aliados da NATO, com destaque para os EUA e o Reino Unido, o apoio "até onde for preciso" para vergar a Rússia sobre os seus joelhos" no campo de batalha.

Longe vão essas promessas feitas repetidamente pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Boris Johnson que saiu do nº 10 de Downing Street envolvido em escândalos por mentir sobre a sua participação em festas durante o recolher obrigatório devido à pandemia da Covid-19, pouco depois de ter ido a Kiev, em Março de 2022, desmantelar com essas mesmas promessas o acordo de paz que estava a ser desenhado entre Kiev e Moscovo duas semanas após a invasão russa a 24 de Fevereiro.

Mas é, segundo vários analistas, o nome de Boris Johnson que o Presidente Volodymyr Zelensky refere sempre que se dirige aos seus aliados da NATO para relembrar o apoio que lhe foi prometido para continuar a guerra com Moscovo, e que, agora, como os seus comandantes na linha da frente já dizem sem recorrer ao anonimato aos media ocidentais, como, entre outros, The New York Times ou o Financial Times, não chega e está a conduzir a Ucrânia para o colapso da sua capacidade de resistir.

Sem munições de artilharia, com o stock de misseis para os seus sistemas de defesa antiaérea à beira do zero, e com um número de baixas, entre mortos e feridos, na ordem dos 400 mil - do lado russo as cifras não serão muito diferentes, mas o impacto é menor devido à dimensão e à demografia do país -, como admitem diversas fontes, incluindo próximas de Kiev, e com uma crescente resistência popular ao alistamento forçado nas forças armadas, a Ucrânia está à beira de uma derrota militar.

Este cenário só poderá ser revertido se mudar drasticamente o staus quo no Congresso dos EUA, onde democratas e republicanos mantém um braço de ferro sobre a aprovação dos mais de 60 mil milhões USD que a Administração de Joe Biden pretende disponibilizar aos ucranianos em armas e ajuda à governação de Zelensky.

Também na Europa ocidental a situação, embora menos impactante, porque é dos EUA que sai o grosso do apoio ocidental a Kiev, porque a Presidente da Comissão, Ursula Leyen, que já não demonstra o mesmo empenho inicial no apoio ao "amigo Zelensky" e não parece estar a conseguir ultrapassar a resistência de cada vez mais países ao apoio ilimitado à Ucrânia, que está a bloquear a aprovação de 50 mil milhões de euros que pediu para esse fim.

Face a este congelamento do apoio a Kiev, apesar de, recentemente, se ter verificado uma nova tentativa de galvanizar os aliados de Kiev a retomarem a iniciativa de apoio incondicional, com uma nova vaga na frente mediática, e com um estranho conjunto de notícias que apontam para a existência de análises da intelligentsia alemã e sueca que admitem uma intenção do Kremlin em invadir os países europeus da NATO.

Com a pouca credibilidade destas notícias, e o escasso impacto que tiveram nas sociedades europeias, por falta de versosimilhança, até porque a Rússia não possui capacidade militar nem económica para alimentar tamanho desafio, como se verifica pela dificuldade em ganhar terreno na Ucrânia, num grau de dificuldade incomparavelmente inferior, que seria uma guerra contra a NATO/EUA, e com a falta de sucesso na recente deslocação de Zelensky ao Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, onde o esperava uma recepção muito menos efusiva que noutras circunstâncias semelhantes no passado, em Kiev voltou a surgir a necessidade de se encontrar uma fuga para a frente.

E foi perante este cenário que Volodymyr Zelensky, já nesta segunda-feira, avançou com uma das mais ousadas e estranhas decisões políticas, que foi faze aprovar um decreto onde determina a existência de seis regiões da Federação Russa que são de "identidade nacional ucraniana" e que esta deve ser reservada a qualquer custo por serem "historicamente ucranianas".

Tal ideia apanhou de surpresa grande parte dos analistas, porque a interpretação possível é de tal modo múltipla que acaba por ser difícil de entender. Uma dessas interpretações é que Zelensky está a dizer que Vladimir Putin estava certo ao usar os mesmos argumentos sobre as regiões ucranianas que anexou entre 2014, a Crimeia, e 2022, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia.

As seis regiões referidas no decreto de Zelensky não são nenhuma das anexadas por Moscovo, mas sim partes da geografia reconhecidamente da Federação Russa, como Belgorod, Bryansk, e Kursk, que actualmente, segundo o novo mapa da Rússia, fazem parte da linha de fronteira com a Ucrânia, e ainda Voronezh, Rostov e Krasnodar, que têm ligação territorial às regiões anexadas por Moscovo e que Kiev não reconhece, de Donetsk e Lugansk.

Entre as possibilidades dos objectivos procurados por Zelensky, que são várias, estão o iniciar de um caminho para criar ferramentas de negociação futura com Moscovo, criando moedas de troca, ou o início de um argumentário para justificar a eventual invasão de, por exemplo, Belgorod, que é onde as forças de Kiev mais têm empenhado os seus recursos militares e onde já ensaiaram por diversas vezes o envio de comandos terrestres para ocupar aldeias.

O documento legal de Zelensky tem ainda um conteúdo considerado mais difícil de encaixar numa eventual hipótese de estar a criar uma plataforma justificativa para uma invasão, porque exige, entre outras medidas, às autoridades russas que criem condições nestas regiões para o ensino em língua ucraniana a estas populações historicamente ucranianas, além do acesso à religião e cultura ucranianas, que é, precisamente, o que impediu por decreto que fosse consentido às populações russófonas e russofilas na Ucrânia.

Por outro lado, Zelensky está a demonstrar através de um instrumento jurídico criado pelo seu punho, que a Ucrânia e a Rússia estão de tal modo intrinsecamente conectadas pelo sangue e pela cultura que, aparentemente, dá argumentos aos que defendem que ambos são historicamente uma e a mesma coisa.

Todavia, alguns analistas, como o britânico Alexander Mercouris, entendem que este decreto de Zelensky é apenas uma forma de desviar as atenções dos media do iminente colapso das forças ucranianas na linha da frente.

O mesmo parece entender o antigo Presidente russo, Dmitry Medvedev, que nas redes sociais rapidamente se referiu a este decreto como um "mero acto de relações públicas" para desviar as atenções do fracasso das suas forças na linha da frente, claramente em perda de territórios após o falhanço da apregoada ofensiva do Verão de 2023 que acabou ingloriamente com as forças ucranianas a procurarem posições de defesa e as unidades russas a conquistarem terreno em áreas importantes de Zaporizhia e Donetsk, como Robotine, Avdiivka, Kupiansk, Bakhmut...

O quer parece ser também evidente é que este decreto do Presidente Zelensky incorre no "risco" de servir, no futuro, como base para um entendimento possível com Moscovo sustentado em razões e evidências... históricas.