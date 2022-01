SADC debate estratégia para lidar com ataques terroristas no norte de Moçambique - Reunião por videoconferência acontece dois dias depois do último ataque violento dos jihadistas

A província moçambicana de Cabo Delgado é palco de alguns dos mais violentos ataques por radicais islâmicos no continente africano há vários anos e, apesar de uma redução do número e intensidade destes - o último aconteceu a 03 de Janeiro deste ano -, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), bem como outras organizações e países que estão a ajudar nesse esforço, ainda não conseguiu restabelecer em definitivo a paz e a segurança nesta vasta região na fronteira com a Tanzânia.