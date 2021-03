A morte do Presidente John Magufuli, de 61 anos, no cargo desde 2015, anunciada na terça-feira ao final do dia, não foi uma total surpresa porque eram muitos os rumores sobre o seu crítico estado de saúde e foi mesmo noticiado pelos principais media mundiais que estava internado no Quénia em situação grave devido à Covid-19, doença em que o próprio não acreditava, garantindo não ser uma ameaça à saúde humana.

A causa oficial da morte de Magufuli, que se destacou no continente como o maior céptico quanto à importância da Covid-19, foi, segundo a Presidência tanzaniana, problemas cardíacos, depois de uma estadia de duas semanas numa clínica especializada em Dar-es-Salam.

O mistério sobre a morte de Magufuli adensou-se quando as agências de notícias deram, nos últimos dias, e depois de mais de duas semanas sem surgir em público, como certo, citando fontes hospitalares em Nairobi, Quénia, que este estava ali internado de urgência, como o Novo Jornal noticiou, por causa de complicações resultantes da infecção por Sars CoV-2.

Todavia, a vice-Presidente da Tanzânia, Samia Hassan, que deverá assumir o cargo de Presidente nas próximas horas, que foi quem confirmou oficialmente a morte do Chefe de Estado, pediu que não fossem tidas em conta as especulações sobre a morte de Magufuli apontando como causa oficial, e "única, da sua morte a doença cardíaca de que padecia há largos anos.

Samia Hassan anunciou ainda 14 dias de luto nacional.

Tundu Lissu, o líder da oposição, que foi derrotado nas eleições de Outubro, quando começou o 2º mandato do Presidente Magufuli, foi quem, como o Novo Jornal noticiou aqui, avançou primeiro que o Presidente Magufuli tinha sido levado de urgência para o Quénia onde estava em tratamento devido à Covid-19.

Logo de seguida, os media internacionais avançaram com relatos de que Magufuli estava em estado crítico em Nairobi.

Agora, que a morte foi anunciada, Magufuli será substituído no cargo pela sua vice-Presidente, Samia Hassan, de 61 anos, de acordo com a Constituição, sendo a primeira mulher a assumir o mais alto cargo do Estado tanzaniano.

Hassan é natural de Zanzibar, o arquipélago semiautónomo tanzaniano, estudou Economia no Reino Unido e foi quadro da ONU, no Programa Alimentar Mundial, tendo assumido vários cargos ministeriais no seu país.

O populista

John Magufuli era um populista e isso ficou claro logo que assumiu o poder em 2015, no seu primeiro mandato, e no segundo mandato, em Outubro de 2020, viu levantadas fortes suspeitas de fraude eleitoral, com o seu rival Tundo LIssu a ter de se exilar em Bruxelas devido a receios pela sua vida.

Sendo um populista autoritário, Magufuli ficou conhecido por algumas opções populares, como acabar com viagens dos seus ministros, baixar salários, obrigar ao cumprimento de horários na função pública ou, no seu mais conhecido registo, negar a Covid-19 como doença perigosa, negando mesmo a existência da pandemia no seu país.

Face a isso, ordenou que não fossem mais fornecidos dados sobre o número de casos na Tanzânia, onde, a partir de Março do ano passado, deixaram de adoecer e morrer pessoas devido a esta infecção que já provocou mais de 2 milhões de mortes em todo o mundo.

Mas John Magufuli ficou ainda com o registo de ser um forte opressor dos direitos políticos no país, cerceando severamente as movimentações e acções políticas da oposição.

Presidente angolano envia mensagem de condolências

João Lourenço enviou uma mensagem de condolências às autoridades tanzanianas onde se diz consternado pelo falecimento do Presidente Magufuli.

"Tomei conhecimento com profunda consternação, do falecimento de Sua Excelência John Pombe Magufuli", escreveu, acrescentando os "mais profundos sentimentos de pesar" ao povo e ao Governo da Tanzânia,

"Nesta hora dolorosa para a Nação tanzaniana, em que a perda prematura do vosso líder vos coloca o desafio de prosseguirem a sua obra em favor do progresso e do desenvolvimento da Tanzânia, expresso a minha convicção de que os dirigentes nacionais saberão superar com serenidade este momento difícil, em merecida homenagem ao malogrado Presidente John Magufuli", avança ainda Lourenço na nota.

"Esta trágica e inesperada ocorrência deixa um vazio difícil de preencher, ao nível da SADC, onde o Presidente Magufuli, pela sua sagacidade, impulsionou iniciativas e ideias que dinamizaram a instituição e ajudaram a reforçar o seu papel de catalisador do desenvolvimento da sub-região e de África no seu todo", conclui.