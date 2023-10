Pelo menos 22 pessoas morreram numa série de tiroteios no nordeste dos Estados Unidos, no Maine, com o atirador ainda a monte, segundo as autoridades locais.

Os tiroteios ocorreram em três locais diferentes: numa pista de bowling, num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart, noticiou a cadeia de televisão CNN.

"Temos 22 mortes confirmadas e muitos, muitos feridos", disse à CNN o autarca de Lewiston, Robert McCarthy.

As autoridades locais pediram aos habitantes para ficarem em casa, com as portas trancadas, e publicaram também uma fotografia de um carro branco, apelando para serem contactadas pelos cidadãos que reconheçam o veículo.

As escolas públicas de Lewiston, segunda maior cidade do estado, com cerca de 36 mil habitantes, vão estar encerradas hoje, informou um funcionário do distrito escolar na rede social X (antigo Twitter).

A governadora do estado, a democrata Janet Mills, disse ter sido informada da situação e pediu a todos os habitantes da zona que seguissem as recomendações das autoridades, de acordo com uma mensagem no X.

A Casa Branca indicou que o Presidente norte-americano, Joe Biden, já foi informado e está a aguardar notícias do local.

Nos EUA, um adulto em cada três possui pelo menos uma arma e quase um adulto em cada dois vive numa casa com uma arma.