Pelo meio, alguns problemas: os caças só vão chegar no início de 2024, porque os norte-americanos, a quem compete a última palavra, estão a fazer exigências que parece terem apenas como objectivo atrasar a entrega das aeronaves - como exigir que os pilotos ucranianos falem inglês - e são muitos os especialistas militares que defendem que dificilmente estes aparelhos, quase todos com mais de 30 anos, embora com upgrades, farão a diferença no desfecho do conflito que já leva mais de 16 meses.

Embora as informações divirjam conforme as fontes, serão 61 F-16 - parece uma brincadeira com os números mas será apenas coincidência - oferecidos a Kiev pela Dinamarca e pelos Países, ao que tudo indica, formalizada agora, depois de os EUA, país que os construiu, terem dado a autorização para o seu envio para a Ucrânia, embora tal só tenha acontecido depois de totalmente formalizada a compra por estes dois países europeus de dezenas de novos F-35, o novo caça norte-americano.

Ouvindo Volodymyr Zelensky, a chegada destes aparelhos a Kiev fará toda a diferença, porque é na frente aérea que as forças ucranianas sentem mais dificuldades face à superioridade russa, apesar de dificilmente os F-16 chegarem ao país a tempo de poderem ajudar na presente contra-ofensiva, iniciada a 04 de Junho sem qualquer avanço relevante até ao momento, passados mais de 70 dias.

Isto, embora nos últimos dois dias, na frente de Zaporizhia, as forças de Kiev tenham feito avanços relevantes próximo da vila de Robotine, sem que, todavia, tenham chegado à principal linha defensiva das forças russas, que tem como objectivo impedir o "inimigo" de chegar à Crimeia, ao Mar de Azov e ao Mar Negro.

Se os F-16, aviões que começaram a ser construídos na década de 1970 e que deixaram de ser inseridos na Força Aérea dos EUA, estando ainda activa uma capacidade de introduzir melhorias nestes aparelhos ainda em uso alargado nos países aliados de Washington, vão fazer a diferença, só se saberá quando começarem a voa nos céus da Ucrânia, o único espaço onde isso lhes será permitido pelos Estados Unidos.

Se por um lado, o especialista em Defesa, major-general Agostinho Costa, na CNN Portugal, sublinha que dificilmente farão a diferença, por se tratar de aparelhos antigos e por não serem muito diferentes dos que estavam ao serviço da Ucrânia herdados da União Soviética, que os russos já destruíram quase na totalidade - mais de mil foram abatidos, segundo Moscovo -, nomeadamente na capacidade de radar, por outro, o também major-general Isidro Pereira, ainda na CNN Portugal, entende que haverá um antes e um depois da chegada destes aparelhos aos céus ucranianos.

Os russos, entretanto, já avisaram que esta entrega dos F-16 à Ucrânia proporcionará uma escalada no conflito, alertando para a sua capacidade de transportar armas nucleares, o que levará Moscovo a ajustar a sua força no terreno a esta realidade.

Um dos riscos existentes, ainda segundo Agostinho Costa, é que estes aviões exigem condições de manutenção e pistas que não existem na Ucrânia actualmente e, por isso, acrescentam a possibilidade de estar em cima da mesa o recurso a bases aéreas nos países vizinhos, da NATO; como a Polónia, o que faria destas alvos legítimos dos mísseis da Federação Russa, o que, a suceder, seria levar esta guerra para um confronto directo com a NATO.

Se tal acontecer, é a III Guerra Mundial que se perfila e uma inevitável e devastadora guerra nuclear, como, de resto, os Presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, disseram no início do conflito que seria impossível de travar caso a NATO e Rússia se confrontassem directamente.

Wagner de volta a África?

O Grupo Wagner, mercenários privados russos mas quase sempre ao serviço da estratégia de Moscovo, seja no continente africano, seja na frente de guerra na Ucrânia, voltou a aparecer com África e a luta contra o jigadismo como pano de fundo.

O chefe dos mercenários, Evgeny Prigozhin, apareceu num vídeo, agora, depois de há cerca de dois meses se ter mudado para a Bielorrússia, após a falhada intentona contra as chefias militares de Moscovo, garantindo que está de volta ao Sahel africano, prometendo tudo fazer para engrandecer a Rússia.

Aparentemente filmado em África, neste curto vídeo Prigozhin explica que os seus homens estão a combater os terroristas islâmicos em África de forma a permitir aos países africanos assolados por este flagelo - Mali e Burquina Faso - serem "mais livres".

Se é mais uma manobra de deceção para confundir o "inimigo" e, por exemplo, em vez de África, o Grupo Wagner estar de volta à frente de combate no leste da Ucrânia, só o tempo o dirá, até porque nunca foi divulgado que Prigozhin e os seus mercenários tinham saído do continente...