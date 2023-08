A tentativa aguerrida das forças ucranianas ficou, no entanto, bem vincada no campo de batalha com dezenas de milhares de mortos - as fontes independentes ocidentais apontam para mais de 40 mil mortos e um número igualmente impressionante de feridos de soldados ucranianos, depois de quase 80 dias de uma contra-ofensiva agora claramente falhada.

Do lado russo, as baixas são também elevadas, mas é sempre quem ataca que mais vidas deixa nas trincheiras...

Face ao insucesso já claro da contra-ofensiva de Kiev, com os jornais norte-americanos The Washington Post e The New York Times a publicarem nestes dias reportagens lancinantes sobre a falhada acção atacante ucraniana, com o primeiro a publicar um artigo onde defende de forma abrasiva a impossibilidade de Kiev ganhar a guerra contra a Rússia, o Governo de Zelensky mandou arrefecer os festejos que terão lugar esta quinta-feira, baixando o nível para uma simples exposição de veículos militares capturados aos russos no centro da capital ucraniana (na foto).

Há, no entanto, dados que apontam para a ideia de que Kiev está ainda muito longe de poder seguir os conselhos de alguns líderes ocidentais, como um porta-voz da NATO, mesmo tendo depois sido repreendido, ou de antigos lideres, como o ex-Presidente François Sarkozy, que defende negociações imediatas para acabar com a guerra, mesmo que Kiev tenha de ceder mais do que afirma admitir.

E um desses dados é que, no seu recente périplo por alguns países europeus, Zelensky conseguiu como "prenda" para as suas forças militares a garantia da entrega de aviões de guerra norte-americanos, F-16, pelo menos 61 oferecidos pela Dinamarca e pelos Países Baixos (Holanda), embora apenas para o início de 2024.

Outra pretensão que pode estar na calha como sucesso é a entrega pela Alemanha dos agora famosos misseis de longo alcance "Taurus", que podem alcançar alvos a cerca de 500 kms.

Com estas duas novas "armas maravilha", com as quais a Ucrânia sempre reganha ânimo, embora outras tenham falhado na concretização da mudança nos destinos da guerra, sejam os já longínquos HIMARS, ou os M777, os storm shadow ou os revolucionários "tanques" Leopard 2, Chalenger 2 ou os temíveis Bradley... cujas promessas jazem em destroços nos campos de batalha do leste ucraniano, tudo indica que o conflito se deverá estender no tempo.

Isto, apesar de alguns analistas militares ocidentais menos colados às estratégias propagandísticas, como o major-general Agostinho Costa, admitirem que a Ucrânia esgotou a sua capacidade de combate, seja por falta de capacidade de recrutamento, seja porque as suas reservas em equipamento militar ocidental já foram destruídas na frente de combate de mais de 1.200 kms.

Todavia, Kiev não baixa os braços, naquilo que é uma demonstração de resiliência inquestionável, ainda segundo o mesmo analista, e tem apostado em acções mais viradas para o efeito mediático, como são os ataques com drones em várias cidades russas, incluindo Moscovo, onde, apesar de estarem a ser todos abatidos, estes têm gerado inquietação relevante entre a população da capital russa, ou ainda com acções de "comandos" já en território da Federação destruindo equipamentos, como um recente ataque a uma base aérea onde um bombardeiro pesado TU-22 se diluiu em chamas...

Do lado russo, além da defesa das linhas de combate no terreno, também tem sido dada resposta a estes ataques ucranianos através do lançamento de drones e misseis contra diversas cidades ucranianas, com explosões a serem ouvidas e filmadas por amadores em todo o país.

De um lado e do outro surgem relatos de civis mortos nestes ataques.