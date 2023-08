Com esta entrevista, como alguns analistas têm sublinhado nas últimas horas, Volodymyr Zelensky pode estar a desbaratar uma voz de peso na vasta comunidade internacional, mas ainda mais importante, no seio dos BRICS (Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, cuja Cimeira de topo terá lugar este mês no país africano), saindo literalmente no espaço razoável das afirmações diplomaticamente aceitáveis, ao contradizer as posições assumidas pelo seu homólogo brasileiro, acusando-o de "alinhar com as narrativas" do Presidente da Rússia no que diz respeito à guerra na Ucrânia.

Mas o chefe do regime de Kiev foi ainda mais longe na escolha das palavras com que falou de Lula da Silva, parecendo que se esforçou para encontrar as mais enxovalhantes - espera-se uma reacção com vigor diplomático de Brasília - ao dizer sem rodeios que Lula não possui voz própria e acolheu os pensamentos de Vladimir Putin como seus.

Mais: disse que esperava que Lula tivesse "uma melhor compreensão do mundo", não percebendo como é que o Presidente do Brasil fala das necessidades de garantias de segurança para a Rússia quando é o seu país o invadido, o que deixa evidente que para o chefe do governo de Kiev, este conflito não tem quaisquer raízes anteriores a 22 de Fevereiro de 2022, que foi o início da invasão.

As ideias a que se refere o Presidente ucraniano, que não coincidem com o retrato que fez de Lula, e que foram já bastamente divulgadas pelo Chefe de Estado do Brasil, é a defesa de criação de um grupo internacional de países que não tenham assumido posição de forma a trabalhar numa solução que permita a Kiev e Moscovo reverem-se numa base para iniciar o diálogo que possa conduzir a um acordo.

Lula escolheu ainda não alinhar no grupo de países que forneceram armas a Kiev, alegando que isso só iria alimentar a guerra e tirar ao Brasil qualquer possibilidade de se assumir como intermediário neste conflito do leste europeu, tendo ainda mostrado um empenho especial em colocar a diplomacia brasileira ao serviço da paz.

Com estas declarações, Zelensky, que insiste como única saída para a guerra o seu próprio plano de paz em 10 pontos, que começa logo com a exigência de saída da Rússia de todos os territórios ocupados, incluindo a Crimeia, ignorando as questões de Moscovo sobre a sua segurança existencial, o avanço da NATO sobre as suas fronteiras..., o que é o mesmo que dizer que Kiev se recusa a negociar e tem apenas como azimute a expulsão e a derrota total dos russos no campo de batalha, como exigem os lideres ocidentais e da NATO, especialmente a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e o Presidente dos EUA, Joe Biden.

Outra frase que saiu pela culatra a Zelensky foi quando este, na mesma entrevista, pediu aos países latino-americanos que o ajudem a combater o colonialismo russo, um conceito facilmente traduzido para a realidade e geografias locais em África, mas dificilmente assimiláveis na América do Sul, onde é bem conhecido o papel de Moscovo ao longo da história do colonialismo moderno no apoio ao combate dos povos contra a opressão colonial ocidental, e onde uma vasta parcela dos países que compõem este xadrez geográfico se têm posicionado, no que diz respeito à guerra, de uma forma mais ou menos semelhante à do Brasil.

Zelensky disse ainda, na mesma entrevista, que é fundamental "compreender" que a guerra na Ucrânia vem de "uma agressão não provocada" e defendeu que os países da América Latina - onde muitos líderes têm mostrado relutância em apoiar a Ucrânia e romper relações com Moscovo - apoiem a Ucrânia através de ajuda humanitária.

Na mesma entrevista, Zelensky disse que os países latino-americanos devem apoiar a Ucrânia porque são detentores de uma clara consciência do que é o domínio colonial, e pediu ainda que se coloquem ao lado de Kiev nas instâncias internacionais.

Mas o líder do regime de Kiev referiu-se ainda aos parcos avanços na sua contra-ofensiva, que começou a 4 de Junho, com fortes expectativas de virar o rumo à guerra a favor dos ucranianos, mas que, mais de dois meses depois, para uma recuperação mínima de territórios ocupados por Moscovo, absorveu perdas em militares e material muito aquém dos resultados, além de o campo de batalha ter exposto, na mais mediática guerra em muitos anos, as fragilidades do armamento da NATO, especialmente os carros de combate pesados, Leopard 2, alemães (já foram destruídos mais de 30 nestes dois meses), face à resposta anti-tanque russa.

Sobre este tema, Zelensky diz ser necessária muita "paciência", admitindo que as dificuldades sentidas pelas suas unidades são mais abrasivas que o esperado inicialmente.

Jeddah, o falhanço

O fraco resultado do avanço das forças ucranianas, montadas quase em exclusivo em equipamento militar fornecido pelos países da NATO, não foi ignorado no encontro organizado pela Arábia Saudita na sua cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, onde estiveram representantes de mais de 30 países, incluindo a China, mas sem a Rússia, onde Kiev teve mais uma oportunidade para impor o plano em 10 pontos de Zelensky.

Ignorando, como se esperava, as dúvidas já manifestadas publicamente por alguns dos países presentes, sobre o plano do Presidente ucraniano, porque exige uma humilhação de Moscovo, com a sua saída dos territórios ocupados, incluindo a Crimeia, o que faria a Rússia perder a face totalmente perante o mundo, Kiev voltou, com o apoio dos EUA e dos restantes países ocidentais, quase sem excepção, a tentar vender o isolamento de Moscovo como único caminho.

Não funcionou, como se esperava, embora Kiev tenha dito que foi um sucesso, ao que Moscovo mandou dizer como resposta, que apenas viu mais do mesmo, sem qualquer serviço prestado ao esforço sério para a paz.

Embora Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita tenha conseguido colocar este país nos holofotes internacionais, e tenha conseguido levar a que ninguém se tenha referido à iniciativa como um passo falhado, a verdade é que de Jeddah apenas chegou ao resto do mundo a certeza de que a Rússia está longe de ser um país isolado.

Entretanto, na frente da guerra, depois da suspensão do acordo dos cereais, o Mar Negro passou a ser uma das mais rugosas linhas da frente, com ambos os lados a apostar forte na destruição das linhas de abastecimento do "inimigo".

Se os russos destruíram a quase totalidade dos portos ucranianos que ainda estavam operacionais, os ucranianos estão a criar sérios problemas aos russos, com ataques repetidos a navios, civis e militares, próximo dos seus portos, respondendo com mais uma sequência de noites de fortes ataques aéreos, com misseis e drones, nas cidades ucranianas.

Uma das notas de relativo sucesso saudita neste empenhado encontro foi a criação de três grupos de trabalho para questões como o acordo de cereais, a troca de prisioneiros e a questão nuclear, embora o principal assunto, sentar à mesa os dois lados beligerantes, não tenha sido um desses grupos de trabalho, porque, como lembrou a delegação chinesa, sem a Rússia presente, tal não é sequer possível abordar.

O que é um golpe nas intenções dos EUA e de Kiev, porque manter a Rússia ao largo enquanto se discutem os requisitos para a paz é um dos objectivos dos aliados da Ucrânia, trazendo os "aliados" de Moscovo para esse meio, como, por momentos, pareceu estar a suceder com esta reunião de Jeddah. No fim, o que se verificou é que essa fórmula - paz sem a Rússia à mesa - é uma impossibilidade.

Contexto da guerra na Ucrânia

A 24 de Fevereiro de 2022 as forças russas iniciaram a invasão da Ucrânia por vários pontos, tendo o Presidente russo dito que se tratava de uma "operação militar especial", sublinhando que o objectivo não era (é) a ocupação do país vizinho, condição que evoluiu depois para a anexação de territórios no Donbass mas também as regiões de Kherson e Zaporijia, mas sim a sua desmilitarização e desnazificação e assegurar que Kiev não insiste na adesão à NATO, o que Moscovo considera parte das suas garantias vitais de segurança nacional.

O Kremlin critica há vários anos fortemente o avanço da NATO para junto das suas fronteiras, agregando os antigos membros do Pacto de Varsóvia, organização que também colapsou com a extinção da URSS, em 1991.

Moscovo visa ainda garantir o reconhecimento de Kiev da soberania russa da Península da Crimeia, invadida e integrada na Rússia, depois de um referendo, em 2014, e ainda a independência das duas repúblicas do Donbass, a de Donetsk e de Lugansk, de maioria russófila, que o Kremlin já reconheceu em Fevereiro, tendo acrescido a esta reivindicação as províncias de Kherson e Zaporijia, depois da realização de referendos que a comunidade internacional, quase em uníssono, não reconhece.

Do lado ucraniano, a visão é totalmente distinta e Putin é acusado de estar a querer reintegrar a Ucrânia na Rússia como forma de reconstruir o "império soviético", que se desmoronou em 1991, com o colapso da União Soviética.

Kiev insiste que a Ucrânia é una e indivisível e que não haverá cedências territoriais como forma de acordar a paz com Moscovo, sendo, para o Presidente Volodymyr Zelensky, essencial o continuado apoio militar da NATO para expulsar as forças invasoras.

A organização militar da Aliança Atlântica está a ser, entretanto, acusada por Moscovo de estar a desenrolar uma guerra com a Rússia por procuração passada ao Exército ucraniano, o que eleva, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, o risco de se avançar para a III Guerra Mundial, com um confronto directo entre a Federação Russa e a NATO, que tanto o Presidente dos EUA, Joe Biden, como o Presidente Vladimir Putin, da Rússia, já admitiram que se isso acontecer é inevitável o recurso ao devastador arsenal nuclear dos dois lados desta barricada que levaria ao colapso da humanidade tal como a conhecemos.

Esta guerra na Ucrânia contou com a condenação generalizada da comunidade internacional, tendo a União Europeia e a NATO assumido a linha da frente da contestação à "operação especial" de Putin, que se materializou através de bombardeamentos das principais cidades, por meio de ataques aéreos, lançamento de misseis de cruzeiro e artilharia pesada, e com volumosas colunas militares a cercarem os grandes centros urbanos do país, mas que agora está concentrada no leste e sudeste da Ucrânia.

Na reacção, além da resistência ucraniana, Moscovo contou com o maior pacote de sanções aplicadas a um país, que está a causar danos avultados à sua economia, sendo disso exemplo a queda da sua moeda nacional, o rublo, que chegou a ser superior a 60%, embora já tenha, entretanto, recuperado.

Estas sanções, que já levaram as grandes marcas mundiais a deixar a Rússia, como as 850 lojas da McDonalds, a mais simbólica, abrangem ainda os seus desportistas, artistas, homens de negócios, a banca e grande parte das suas exportações, incluindo o sector energético, do gás natural e em parte do petróleo...

Milhares de mortos e feridos e mais de 9,5 milhões de refugiados internos e nos países vizinhos da Ucrânia são a parte visível deste desastre humanitário.