Este acordo passa, como explicou Recep Erdogan, por criar uma rota que permita fazer chegar à Turquia 1 milhão de toneladas de cereais russos, de diferentes tipos, embora com ênfase para o trigo e o milho, os mais procurados no continente africano, saindo, depois, deste país para África.

Para isso, explicou, vai ainda ser importante a participação do Catar, em determinadas fases deste programa, embora sem terem sido detalhadas que fases serão essas.

Segundo Erdogan, o que foi ainda corroborado por Putin, no final deste encontro e em breves respostas aos jornalistas russos e turcos presentes no local, para que o processo seja agilizado de forma a não falhar na entrega dos grãos russos aos "parceiros" africanos, a indústria panificadora turca estará a trabalhar sem parar de forma a que as cargas que chegarem ao continente africano sejam, maioritariamente, farinha já processada e pronta a usar.

Vladimir Putin esclareceu ainda que este corredor que ligara as cearas russas aos moinhos turcos para fazer com que o pão não falte em África (ver links em baixo nesta página), especialmente aos países mais necessitados, pelo menos seis, e sem encargos para estes, apontou, embora sem os identificar, "não é um substituto para o acordo Iniciativa do Mar Negro" que desde Outubro de 2022 garante um corredor neste mar para a saída dos grãos russos e ucranianos.

Esse acordo, que foi assinado em Julho do ano passado, embora só tenha sido iniciado em Outubro, foi interrompido, após várias prorrogações preventivas, entretanto, em Julho deste ano por Moscovo, alegando que a parte do acordo que previa que os países ocidentais levantassem parte das sanções à Rússia que impedem o uso do sistema internacional de simplificação das transferências bancárias, o SWIFT, os seguros às embarcações que transportam cereais russos, e ainda o envolvimento dos fertilizantes nos termos do acordo.

Assinado pela ONU e Turquia em duas linhas, uma com a Ucrânia, outra com a Rússia, Moscovo garante que ao longo dos quase 10 meses em que vigorou, apenas a parte relacionada com Kiev foi cumprida, enquanto a da Rússia ficou sempre esquecida...

Putin acusou ainda os países ocidentais de terem "mentido sobre o acordo do Mar Negro" sobre a sua urgência para ajudar países menos favorecidos, quando hoje se sabe que "mais de 70% destes foram para os países europeus e outros países desenvolvidos", sendo que apenas 3% chegaram a países com severas dificuldades alimentares.

Recorde-se que antes da assinatura do acordo, em Julho de 2022, foi erguida uma gigantesca campanha global, onde entrou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, sublinhando a urgência da sua assinatura pela Rússia devido à fome que ameaçava centenas de milhares de vidas em África, com destaque para o Cordo de África.

Mas, como o Novo Jornal noticiou, afinal, as prioridades eram os países ricos e, nalguns casos, a sua indústria de carnes e suinicultura, como foi o caso de Espanha, onde milhares de toneladas foram usadas mensalmente para alimentar os porcos que alimentam as fábricas de enchidos de carne de porco...

Com a suspensão do acordo do Mar Negro em 08 de Julho deste ano, dezenas de milhares de toneladas de grãos e óleo de girassol e de milho ficaram "entaladas" nos portos ucranianos, onde os russos têm aproveitado para as destruir com misseis e drones porque Kiev manteve alguns navios a circular com pavião de países terceiros e qualquer ataque russo a este poderia gerar reacções incontroladas por parte dos países ocidentais/NATO.

No entanto, Putin disse na mesma conferência de imprensa que a Rússia está pronta para retomar o acordo inicial desde que "os parceiros ocidentais cumpram aquilo com que se comprometeram" em Julho de 2022, "o que faria com que em apenas alguns dias, os cereais voltassem a circular sem restrições pelo Mar Negro".

Sobre a guerra...

Entretanto, sobre a guerra, onde Putin voltou a dizer que está disponível para trocar as trincheiras pela mesa das negociações, criticando a forma como em Março de 2022, poucos dias depois do início do conflito, com a invasão russa, os ocidentais boicotaram um acordo que já tinha um esboço satisfatório para ambas as partes, Putin disse que nada está para suceder, para breve, face aos dados existentes actualmente.

Mas, respondendo a uma pergunta de um jornalista russo, sobre a lentidão da contra-ofensiva ucraniana, teceu um comentário rugoso sobre o evoluir dos combates: "A contra-ofensiva ucraniana não está a avançar lentamente, como dizem os ocidentais, essa contra-ofensiva falhou total e rotundamente!".

Ao que tudo indica, embora seja sempre necessário considerar que estes encontros têm uma dimensão que só chega a público dias, semanas ou mesmo meses depois de terem sucedido, mantendo no segredo dos deuses conversações, mensagens trazidas de um e do outro lado, eventualmente propostas para novos caminhos diplomáticos, na questão da guerra, pouco ou nada se terá avançado em Sochi.

Sobre as relações económicas e diplomáticas entre Turquia e Rússia, ai sim, foram anunciados acordos robustos para o reforço das trocas comerciais, especialmente na área do turismo, e na venda de gás e crude russo aos turcos.

Putin disse mesmo que a "enorme indústria" turca será no futuro totalmente alimentada com energia russa, especialmente gás natural.

Sendo Erdogan o único Presidente de um país da NATO, bloco militar totalmente ao lado de Kiev na guerra com a Rússia, este canal de comunicação que nunca foi interrompido, poderá ser, mais tarde, a saída para uma solução pacífica para o conflito, que já ultrapassou os 18 meses, deixou centenas de milhares de mortos e feridos nos campos de batalha e milhões de refugiados espalhados pela Europa ocidental.