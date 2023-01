Um autocarro que fazia a ligação de Kampala, capital do Uganda, a Gulu, no norte do país, colidiu com um pesado de mercadorias que estava parado deixando 16 mortos e mais de 20 feridos confirmados pela autoridades ugandesas, citadas pelas agências de notícias.

O veículo pesado de passageiros embateu violentamente com um reboque de um pesado de mercadorias na área comercial de Adebe, na auto-estrada que liga Kampala a Gulu, fazendo no imediato 12 mortos, tendo as restantes quatro vítimas mortais sido registadas já nas unidades hospitalares da região.

O acidente ocorreu perto da meia noite desta quinta para sexta-feira, 06.

As razões por detrás deste acidente ainda não tinham sido dadas oficialmente mas as fontes citadas pelos media ugandeses apontam para um estacionamento errado do reboque do pesado de mercadorias, que estava sem qualquer indicação na via para a sua posição, como a lei exige, especialmente durante a noite.