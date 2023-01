Cerca de 5 milhões de crianças morreram antes do seu quinto aniversário e outros 2,1 milhões de crianças e jovens entre os 5 e os 24 anos perderam a vida em 2021, de acordo com as últimas estimativas divulgadas pelo Grupo Interinstitucional das Nações Unidas para Estimativa da Mortalidade Infantil (UN IGME).

Num relatório divulgado esta quarta-feira, o UN IGME revela que 1,9 milhões de bebés nasceram mortos durante o mesmo período.

"Tragicamente, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com acesso equitativo e cuidados de saúde maternos, neonatais, adolescentes e infantis de alta qualidade", lê-se no documento.

"Todos os dias, muitos pais enfrentam o trauma de perder os seus filhos, às vezes antes mesmo da sua primeira respiração", disse Vidhya Ganesh, director da Divisão de Análise de Dados, Planeamento e Monitoramento do UNICEF.

"Essa tragédia generalizada e evitável nunca deve ser aceite como inevitável. O progresso é possível com uma vontade política mais forte e investimento direccionado no acesso equitativo aos cuidados de saúde primários para todas as mulheres e crianças."

O relatório mostra alguns resultados positivos com um menor risco de morte em todas as idades globalmente desde 2000. A taxa global de mortalidade de menores de cinco anos caiu 50% desde o início do século, enquanto as taxas de mortalidade em crianças mais velhas e jovens caíram 36 por cento e a taxa de nados mortos diminuiu em 35 por cento. Isso pode ser atribuído a mais investimentos no fortalecimento dos sistemas primários de saúde para beneficiar mulheres, crianças e jovens.

No entanto, os ganhos diminuíram significativamente desde 2010, e 54 países não atingirão a meta dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para a mortalidade de menores de cinco anos. Se não forem tomadas medidas rápidas para melhorar os serviços de saúde, alertam as agências, quase 59 milhões de crianças e jovens morrerão antes de 2030 e quase 16 milhões de bebés serão perdidos.

As crianças continuam a enfrentar hipóteses de sobrevivência extremamente diferenciadas com base no local onde nasceram, com a África subsaariana e o sul da Ásia, arcando com o fardo mais pesado, mostram os relatórios. Embora a África subsaariana tenha apenas 29% dos nascidos vivos no mundo, a região foi responsável por 56% de todas as mortes de menores de cinco anos em 2021, e o sul da Ásia por 26% do total. As crianças nascidas na África subsaariana estão sujeitas ao maior risco de morte infantil do mundo - 15 vezes maior do que o risco de crianças na Europa e na América do Norte.

O acesso e a disponibilidade de cuidados de saúde de qualidade continuam a ser uma questão de vida ou morte para as crianças em todo o mundo. A maioria das mortes de crianças ocorre nos primeiros cinco anos, das quais metade ocorre no primeiro mês de vida. Para esses bebés mais jovens, o parto prematuro e as complicações durante o trabalho de parto são as principais causas de morte. Da mesma forma, mais de 40% dos nados-mortos ocorrem durante o trabalho de parto - a maioria dos quais é evitável quando as mulheres têm acesso a cuidados de qualidade durante a gravidez e o parto. Para as crianças que sobrevivem após os primeiros 28 dias, doenças infecciosas como pneumonia, diarreia e malária representam a maior ameaça.

Embora a Covid-19 não tenha aumentado directamente a mortalidade infantil - com as crianças a enfrentar uma probabilidade menor de morrer da doença do que os adultos - a pandemia pode ter aumentado os riscos futuros para sua sobrevivência. Em particular, os relatórios destacam as preocupações com as interrupções nas campanhas de vacinação, nos serviços de nutrição e no acesso aos cuidados primários de saúde, que podem comprometer sua saúde e bem-estar por muitos anos. Além disso, a pandemia alimentou o maior retrocesso contínuo nas vacinações em três décadas, colocando os recém-nascidos e crianças mais vulneráveis em maior risco de morrer de doenças evitáveis.

Os relatórios também notam lacunas nos dados, que podem minar criticamente o impacto de políticas e programas destinados a melhorar a sobrevivência e o bem-estar da infância.

"As novas estimativas destacam o notável progresso global desde 2000 na redução da mortalidade entre crianças menores de 5 anos", disse John Wilmoth, director da UN DESA Population Division.

"Apesar desse sucesso, é necessário mais trabalho para abordar as grandes diferenças persistentes na sobrevivência infantil entre países e regiões, especialmente na África subsaariana. Somente melhorando o acesso a cuidados de saúde de qualidade, especialmente na época do parto, seremos capazes de reduzir essas desigualdades e acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças em todo o mundo", afirma.