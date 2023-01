A União Africana não gostou de ver o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão a usar uma imagem estereotipada para se referir à visita do chefe da diplomacia russa ao continente, escrevendo os alemães no Twitter que Sergei Lavrov não estava em África para ver leopardos mas para convencer os africanos de que os aliados da Ucrânia procuram fragilizar a posição de Moscovo.

Na entrada no Twitter, o ministério de Annalena Baerbock, que está também sob fogo por ter dito no Parlamento Europeu que a União Europeia está em guerra com a Rússia, usa um emoji com um leopardo para se referir ao objectivo da visita de Lavrov, que também passou por Angola, depois de ter estado na África do Sul e antes de seguir para a Eritreia.

Esta referência ao "leopardo", animal das savanas e florestas africanas, tem ainda como analogia a designação do principal carro de combate pesado da Alemanha, o Leopard-2, que Berlim acaba de anunciar que vai oferecer à Ucrânia, numa escalada na guerra que muitos analistas temem que pode ter consequências devastadoras, o que faz desta uma "piada" claramente diplomaticamente arriscada.

E o risco foi de imediato sentido, porque a União Africana sentiu o toque do humor germânico aplicado à visita de Lavrov ao continente.

A porta-voz da Comissão Africana, Ebba Kalondo, também no Twitter, lembrou que a ministra alemã, Annalena Baerbock, esteve recentemente na Etiópia, onde está sedeada a União Africana, tendo visitado a organização pan-africana, questionando: "foi para ver leopardos? O povo, o continente africano e a sua vida selvagem são apenas uma anedota para a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros?".

Também Berlim sentiu o toque, menos irónico e mais ofendido, tendo rapidamente recolhido a declaração e sublinhado, noutra publicação que a Alemanha "valoriza os seus parceiros africanos" e que aquele tweet não tinha qualquer intenção de ofender, explicando que o emoji com o leopardo era uma analogia para os tanques alemães que vão seguir para a Ucrânia.

Mas o que os africanos, explicou Ebba Kalondo a Annalena Baerbock é serem tratados com respeito e não desculpas, aconselhando-a a ter "mais cuidado" com a linguagem.