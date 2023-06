A intervenção cirúrgica a Francisco vai decorrer numa divisão especial, geriátrica, tratamento especializado de doenças dos idosos, da clínica Gemelli, em Roma, conhecida por ser o hospital "oficial" dos Papas.

Aos 86 anos, todas as intervenções cirúrgicas são severas e impõem riscos, sendo ainda mais quando ocorre uma anestesia geral, que é o caso, como os especialistas têm estado a defender nos media internacionais, que estão em peso no local a aguardar novidades do estado de saúde do Papa.

A intervenção tem como definição técnica "laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese", que visa resolver uma obstrução "recorrente, dolorosa e agravada", impedindo o Sumo Pontífice de defecar normalmente.

A laparotomia é uma abertura - barriga aberta - cirúrgica do abdómen e pode ter finalidade de diagnóstico ou de tratamento, podendo permitir aos médicos detectar um problema de saúde ou aceder ao local de tratamento, como sucede em casos de tratamentos de doenças malignas ou benignas nos intestinos.

Esta operação não ocorreu de surpresa e foi precedida de diversos exames preparatórios.

O Papa Francisco tem em Agosto próximo uma deslocação prolongada de cinco dias a Portugal, para as Jornadas Mundiais da Juventude, onde será confrontado com uma agenda pesada e difícil para a já escassa mobilidade do "Papa que veio do fim do mundo", como o próprio se definiu quando assumiu o cargo em 2013.