Mohadi pediu, "por respeito à Presidência", que a sua demissão "não seja questionada ou caricaturada".

"Demito-me do cargo de vice-presidente da República do Zimbabué (...) com efeito imediato", escreveu Mohadi, de 71 anos, numa carta publicada no mural do Ministério da Informação do país no Twitter.

O vice-presidente diz que necessita de se afastar para enfrentar as acusações de que está a ser alvo, "não por covardia, mas como um sinal de demonstração de grande respeito pelo Presidente".

"Tenho feito uma peregrinação de busca interior e percebi que preciso de espaço para lidar com o meu problema fora da cadeira da governação", afirma Mohadi no comunicado divulgado pelo Ministério da Informação.